Centre de services de Saguenay - La SAAQ dévoile son nouvel emplacement

QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, au nom de la ministre des Transports et de la Mobilité durable et vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbault, et de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), annonce le nouvel emplacement du Centre de services de Saguenay, qui ouvrira ses portes en 2024. Le centre de services sera situé sur le boulevard Mellon, à proximité du Faubourg Sagamie, où se trouve le centre de services actuel.

Compte tenu du futur changement de vocation de l'immeuble abritant le centre de services actuel, de nouveaux locaux étaient nécessaires. D'ici l'ouverture du nouveau centre, les services demeurent offerts à l'emplacement actuel.

Citations :

« Il était primordial, pour notre gouvernement et pour la SAAQ, d'assurer une couverture régionale, l'accessibilité des services pour la clientèle et la disponibilité d'infrastructures permettant des évaluations relatives à la sécurité routière. Je suis persuadée que la population saura apprécier les nouveaux locaux qui seront mis à leur disposition dès 2024. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le nouvel emplacement du Centre de services de Saguenay sera situé tout près de l'ancien lieu qu'occupait la Société de l'assurance automobile du Québec. Considérant que la SAAQ était située au même endroit depuis plusieurs années, les habitudes des citoyens seront sécurisées à long terme dans notre belle région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La SAAQ et l'arrondissement Jonquière, c'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Je suis donc très heureux de pouvoir confirmer que cette belle relation continuera longtemps. Je remercie aussi nos entrepreneurs d'ici. Encore une fois, cela démontre qu'il n'y a rien de plus fort qu'une communauté qui se mobilise. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Je suis heureux que les citoyens et citoyennes de la ville de Saguenay et de la région immédiate puissent avoir accès, dès 2024, à un centre de services qui répondra à leurs besoins. Ce sera de plus l'occasion de proposer à la population un nouveau modèle de centre de services de la SAAQ, où la clientèle pourra profiter d'un accompagnement, de stations libre-service et d'espaces consacrés à la sensibilisation à la sécurité routière. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la SAAQ

25 avril 2023 à 09:26

