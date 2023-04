Garuda Indonesia atteint de nouveaux sommets dans l'optimisation de la planification des équipages grâce à la plateforme CAE Solutions pour les opérations aériennes





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui que Garuda Indonesia mettra à niveau ses capacités de planification des équipages et migrera vers la dernière version de la solution CAE Crew Planner avec des optimiseurs qui permettront à la compagnie aérienne d'être plus efficace et de réaliser des économies. Garuda continuera à gérer ses opérations en utilisant les applications de contrôle CAE Operations Control et de gestion des équipages CAE Crew Management dans le cadre d'une prolongation de contrat pour la plateforme CAE Solutions pour les opérations aériennes.

La dernière version de l'application CAE Crew Management permettra à Garuda d'automatiser et de numériser ses opérations aériennes. Grâce à la solution de planification des équipages CAE Crew Planner optimisée, Garuda sera en mesure de réduire davantage ses coûts grâce à une optimisation intelligente qui apportera une plus grande efficacité à ses opérations.

« En tant que partenaire et utilisateur de longue date des solutions CAE Operations Control et CAE Crew Management, Garuda a fait le bon choix en migrant vers la dernière version de CAE Crew Planner », a déclaré Pascal Grenier, vice-président principal, Services aériens et Exploitation mondiale de CAE. « Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec Garuda et nous sommes convaincus que les puissants optimiseurs de CAE apporteront un changement radical à l'efficacité et à la rentabilité de leurs opérations de vol. »

Solution robuste pour le monde complexe de la gestion des équipages, CAE Crew Management est un outil de planification des ressources alimenté par l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique qui optimise les horaires, prévoit les ressources des équipages, maintient les normes de sécurité et permet un rétablissement rapide après les perturbations.

CAE Operations Control est un système complet de gestion des opérations, en temps réel, évolutif et configurable. Cette solution donne aux contrôleurs des opérations les moyens de gérer, de communiquer et de récupérer plus rapidement et plus facilement que jamais.

À propos de la plateforme CAE solutions pour les opérations aériennes

CAE Solutions pour les opérations aériennes est une plateforme numérique de pointe à laquelle font confiance les principales compagnies aériennes et sociétés d'aviation d'affaires du monde pour optimiser leurs opérations. Soutenus par une équipe mondiale et une expertise inégalée, des milliers de vols et de membres d'équipage sont pris en charge chaque jour par la plateforme CAE Solutions pour les opérations aériennes.

Couvrant la gestion des équipages, des vols, des mouvements, des aéroports, de la restauration à bord et des coûts, la solution de bout en bout personnalisable de CAE améliore la prise de décision en exploitant la puissance des données intégrées et des technologies avancées pour améliorer la performance opérationnelle, la rentabilité, la satisfaction des employés et l'expérience des passagers.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au coeur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

25 avril 2023

