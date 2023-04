Orbbec dévoile le guide de programmation du SDK assisté par l'IA : simplifier et accélérer le développement de logiciels à l'aide de ChatGPT





TROY, Michigan, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Orbbec, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de caméras 3D, a dévoilé sa dernière innovation : un guide de programmation SDK assisté par l'IA pour les caméras 3D Orbbec. Cette solution révolutionnaire simplifie et accélère le développement de logiciels, permettant aux développeurs de créer sans effort les applications et les exemples de codes souhaités en conversant avec ChatGPT en langage naturel.

Fini le temps passé à passer d'innombrables heures à parcourir une documentation complète avant de développer des applications. Le guide de programmation du SDK assisté par l'IA propose une instruction API bien organisée pour l'IA, qui explique méticuleusement les fonctions du SDK Orbbec, permettant à ChatGPT d'apprendre et d'utiliser directement les API. De plus, un guide linguistique pour communiquer avec ChatGPT aide les utilisateurs à transmettre efficacement les exigences de leur projet, guidant ChatGPT pour créer les applications souhaitées.

Ce processus de programmation conversationnel révolutionnaire, basé sur le langage naturel et assisté par l'IA, élimine la courbe d'apprentissage abrupte et le retard de documentation associés aux flux de travail de développement SDK traditionnels. Il fournit également une assistance technique rapide 24h/24 et 7j/7 et des exemples de codes personnalisés. En conséquence, l'ensemble du processus de développement logiciel est considérablement simplifié et accéléré.

Orbbec reconnaît les défis auxquels sont confrontés les développeurs de logiciels. Notre guide de programmation SDK assisté par l'IA résout ces problèmes en permettant des interactions en langage naturel avec ChatGPT, améliorant ainsi l'efficacité du développement.

« Nous sommes ravis d'annoncer le guide SDK assisté par l'IA pour la caméra 3D Orbbec », a déclaré David Chen, co-fondateur et directeur technique d'Orbbec. « Ce nouveau guide aidera les développeurs à créer leurs applications facilement et plus efficacement que jamais. Grâce à l'assistance IA de ChatGPT, les développeurs peuvent désormais se concentrer davantage sur leurs idées créatives plutôt que sur les détails techniques. »

Le développement de logiciels à l'aide d'un guide de programmation SDK conventionnel implique plusieurs inconvénients, notamment une courbe d'apprentissage abrupte, un décalage de documentation et un support technique intempestif. Le guide de programmation du SDK assisté par l'IA d'Orbbec relève ces défis en fournissant une interface en langage naturel, permettant aux développeurs de créer facilement leurs applications.

Orbbec se consacre à fournir des solutions innovantes à ses clients, et le guide SDK assisté par l'IA pour les caméras 3D Orbbec illustre cet engagement. Avec ce guide de pointe, les développeurs peuvent désormais bénéficier d'une efficacité et d'une facilité de programmation inégalées comme jamais auparavant.

