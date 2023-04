Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse investissent dans la mise à niveau des infrastructures d'eau potable et de traitement des eaux usées dans quatre collectivités





MAHONE BAY, NS, le 25 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement, ainsi que des élus municipaux ont annoncé un investissement conjoint de 11 882 000 $ pour effectuer la mise à niveau d'infrastructures liées à l'eau potable et au traitement des eaux usées à Yarmouth, dans la municipalité du district de Clare, à Mahone Bay et à Digby, en Nouvelle-Écosse.

À Yarmouth, trois projets interdépendants situés à proximité les uns des autres permettront d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales tout en améliorant l'accès à l'eau potable.

Le projet de la municipalité du district de Clare prévoit l'extension des infrastructures de traitement des eaux usées dans la communauté de Meteghan River, sur le site d'un projet de construction de logements sur le chemin Sunset.

À Mahone Bay, le projet permettra d'augmenter les débits en cas d'incendie, de soutenir un nouveau lotissement et d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales pour plus de 70 propriétés commerciales, résidentielles et institutionnelles dans la région.

Enfin, à Digby, le projet permettra de conformer une partie de la rue Mount aux normes actuelles en matière de traitement des eaux usées et de desservir les immeubles résidentiels qui seront construits sur les terrains vacants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir des projets d'infrastructure qui permettent aux collectivités de croître et de prospérer. L'investissement annoncé aujourd'hui dans les infrastructures liées à l'eau et au traitement des eaux usées de quatre collectivités de la Nouvelle-Écosse contribuera à protéger notre approvisionnement en eau contre les menaces environnementales, ce qui garantira une croissance verte et inclusive des collectivités. »

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour être compétitives et attirer de nouveaux résidents dans leurs communautés, nos municipalités doivent avoir des infrastructures modernes. En réalisant ces investissements, nous améliorerons l'efficacité des réseaux de distribution de l'eau et de traitement des eaux usées, ce qui permettra de fournir aux résidents et aux entreprises les services qu'ils attendent et dont ils dépendent au quotidien, et de jeter les bases d'une croissance continue pour de nombreuses années. »

L'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Grâce à ce soutien provincial et fédéral pour la modernisation des infrastructures liées à l'eau et au traitement des eaux usées à Mahone Bay, notre ville atteindra une capacité essentielle pour aller de l'avant. Les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de notre ville seront en mesure de suivre l'évolution des exigences réglementaires tout en répondant aux besoins de notre collectivité et en luttant contre les changements climatiques. Nous ne pourrions atteindre ces objectifs sans le soutien de nos partenaires provinciaux et fédéraux. »

David DeVenne, maire de la Ville de Mahone Bay

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 752 800 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 3 960 667 $, et que les municipalités fournissent une contribution totale de 3 168 533 $.

investit 4 752 800 $ dans ces projets, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 3 960 667 $, et que les municipalités fournissent une contribution totale de 3 168 533 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le volet Infrastructures vertes aide à bâtir des collectivités plus vertes en soutenant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les technologies renouvelables.

Le volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 62 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de 356 023 409 $ et une contribution provinciale totale de près de 458,700,022 $.

une contribution provinciale totale de près de 458,700,022 $. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 38 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, avec une contribution fédérale totale de plus de 66 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 56 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Document d'information : Infrastructures d'eau et de traitement des eaux usées pour quatre collectivités en Nouvelle-Écosse

