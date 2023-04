Le gouvernement du Canada investit dans la recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement pour appuyer l'innovation de premier plan au niveau mondial





Des investissements dans près de 200 projets de recherche qui changeront la donne et consolideront la position du Canada en tant que leader dans les domaines de la science et de l'innovation

OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - Lorsque des chercheures et chercheurs canadiens de différentes disciplines sont encouragés à collaborer, de nouvelles idées et de nouveaux moyens de relever les défis et futurs du Canada peuvent être découverts. Cela peut contribuer à la santé et au bien-être social et économique de notre société. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est là pour soutenir les équipes de recherche qui repoussent les limites de l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, ont annoncé un investissement de plus de 200 millions de dollars à la recherche interdisciplinaire à haut risque et à haut rendement dirigée par le Canada par l'entremise du fonds Nouvelles frontières en recherche. Cet investissement provenant de trois concours distincts du Fonds permet au gouvernement d'appuyer 195 projets.

Premièrement, le concours 2022 du volet Transformation finance six projets de recherche interdisciplinaire à grande échelle qui s'attaquent à des défis majeurs : vaincre les maladies cardiovasculaires; créer une plateforme scientifique ouverte novatrice pour la découverte de médicaments en neurosciences; développer une thérapie non invasive contre le cancer; améliorer les soins aux patients pour le traitement des troubles neurologiques; créer une solution de stockage saisonnier des énergies renouvelables; veiller à ce que l'intelligence artificielle tienne compte des systèmes de connaissances autochtones.

Deuxièmement, l'appel spécial 2022 - recherche pour la reprise post-pandémique soutient 61 équipes de recherche qui mobiliseront leurs efforts pour assurer une réalité postpandémique plus équitable, durable et résiliente en répondant aux priorités cernées dans le Schéma directeur des Nations Unies en matière de redressement post-pandémique. La science est une entreprise mondiale et cet appel s'inscrit dans un effort de recherche international pour remédier aux inégalités socio-économiques mondiales qui ont été aggravées par la pandémie de COVID-19.

Enfin, le concours 2022 du volet Exploration finance 128 projets de recherche qui rassemblent des disciplines de manière novatrice et qui ouvrent des perspectives audacieuses et innovantes. Les projets porteront sur différents sujets, tels que la formation d'un modèle d'intelligence artificielle pour détecter les préjugés médicaux subis par les groupes marginalisés, le développement d'un filtre nanocomposite autoalimenté pour le traitement de l'eau potable au point d'utilisation dans les communautés des Premières nations et l'utilisation de l'aéromicrobiologie comme approche innovante pour atténuer les gaz à effet de serre.

L'investissement d'aujourd'hui destiné à 1 054 chercheures et chercheurs, dont 338 en début de carrière, grâce au fonds Nouvelles frontières en recherche, souligne l'engagement du gouvernement à maintenir la recherche interdisciplinaire au premier plan et à bâtir une offre mondiale qui attirera les talents et les capitaux pour les années à venir.

Citations

La science et la recherche sont essentielles pour relever les plus grands défis de l'humanité. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à continuer de soutenir les chercheures et chercheurs qui repoussent les limites de l'innovation, en investissant dans la recherche transformatrice, à haut risque et à haut rendement, qui abordera des questions ayant un impact sur les Canadiennes et Canadiens dans tous les secteurs de notre économie et de notre société. Fort de notre main-d'oeuvre hautement qualifiée et de nos établissements de recherche de calibre mondial, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins du siècle prochain et rester un leader mondial dans le domaine de la science et de l'innovation.

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

L'amélioration des résultats en matière de santé au Canada passe par l'innovation d'où l'importance de soutenir les chercheures et chercheurs qui prennent des risques pour améliorer les résultats pour les patientes et patients. Par cet investissement, nous les aidons à créer une réalité postpandémique plus équitable, plus durable et plus résiliente, alors qu'elles et ils s'efforcent de trouver de meilleurs traitements, de nouveaux médicaments et d'améliorer les soins.

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé

Grâce aux concours du fonds Nouvelles frontières en recherche, nous favorisons la découverte et l'innovation à l'échelle mondiale et nous encourageons les chercheures et chercheurs canadiens à prendre des risques, à relever de nouveaux défis, à repousser les limites de leur discipline et à mener des projets transformateurs dans tout le pays et à l'étranger.

- Ted Hewitt, président du Comité de coordination de la recherche au Canada et président du Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Depuis 2016, le gouvernement a fourni plus de 16 milliards de dollars de nouvelles ressources dans la science et la recherche.





Il s'agit du deuxième concours du volet Transformation du fonds Nouvelles frontières en recherche. Ce concours a lieu tous les deux ans. Les équipes de recherche du volet Transformation de 2022 ont reçu des subventions allant jusqu'à 24 000 000 dollars sur six ans.





sur six ans. Dans le cadre de l'appel spécial 2022 - recherche pour la reprise post-pandémique, les chercheures et chercheurs canadiens collaborent avec des organismes internationaux comme le Centre de recherche pour le développement international, la Fondation allemande pour la recherche, le Fonds national suisse de la science, la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) du Brésil et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (FONSTI) de la Côte d'Ivoire.





Le volet Exploration soutient des projets qui rassemblent des disciplines pour aller au-delà des approches disciplinaires traditionnelles ou des approches interdisciplinaires communes des équipes de recherche. La recherche interdisciplinaire est souvent risquée, mais elle en vaut la peine, car elle peut avoir un impact important et novateur.





Le Comité de coordination de la recherche au Canada assure l'orientation stratégique du Fonds qui est administré par le Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, hébergé au Conseil de recherches en sciences humaines, pour les trois organismes qui subventionnent la recherche au Canada : le Conseil de recherches en sciences humaines, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada .

Liens connexes

SOURCE Comité de coordination de la recherché au Canada

25 avril 2023 à 09:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :