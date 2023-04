102 jours de grève au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges : Les familles prises en otage invitent le PM à mettre de l'ordre dans le conflit





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (l'Association), est une organisation à but non lucratif qui a représenté en 2007 plus de 1500 familles endeuillées dans le cadre d'une action collective contre le Cimetière (Lock-out). Or, depuis le 12 janvier 2023, les familles sont à nouveau dans l'impossibilité d'inhumer leurs morts avec honneur et dignité en raison d'un Conflit de travail. L'Association s'interroge sur le silence de la Mairesse de Montréal quant au sort des familles et l'état de délabrement du Cimetière.

Le porte-parole de l'Association, Monsieur Paul Caghassi, se déclare solidaire des familles endeuillées et se dit scandalisé que Cimetière NDDN soit le seul lieu de sépulture sur la planète où la cessation des activités d'inhumation et de crémation a été utilisée à répétition comme arme de négociation dans des conflits de travail.

L'Association demande au premier Ministre Legault d'ordonner aux parties de reprendre les activités d'inhumations durant le reste des négociations. En 2008, Jean Charest et David Whissel n'avaient pas hésité à brandir la menace d'une loi spéciale dans le contexte d'un gouvernement minoritaire.

Au-delà de la reprise des activités, l'Association implore le PM d'initier une solution à long terme visant à interdire à l'avenir l'interruption des services d'inhumations et de crémation comme moyen de pression dans le cadre de conflits de travail au Québec.

