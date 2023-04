Etude Forrester Consulting : NETSCOUT nGenius Enterprise Performance Management a permis un ROI de 234 %





NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ : NTCT), l'un des principaux fournisseurs de solutions de cybersécurité, de gestion de la performance et de protection contre les attaques par DDoS, révèle les conclusions d'une étude d'impact économique total (Total Economic Impacttm) réalisée par Forrester Consulting. Cette recherche évalue les économies et les avantages commerciaux du déploiement de la solution NETSCOUT nGenius® Enterprise Performance Management, pour surveiller en temps réel la performance des applications et l'expérience de l'utilisateur final.

Sur la base d'une évaluation financière et d'entretiens avec des décideurs ayant mis en oeuvre la solution, l'étude Forrester dévoile que, sur trois ans, la solution nGenius Enterprise Performance Management a fourni une organisation composite représentative des clients interrogés :

Un retour sur investissement (ROI) global de 234 % ;

Des bénéfices de 6,94 millions de dollars avec une valeur actuelle nette de 4,86 millions de dollars ;

Une réduction de plus de 80 % du nombre d'heures-personnes consacrées à la gestion des incidents par les équipes d'exploitation IT ;

Une augmentation de 7,5 % de la productivité des agents en contact avec la clientèle ;

Une période de récupération de moins de six mois.

« Les organisations s'appuient sur des applications critiques et ne peuvent tolérer des pannes coûteuses ou des problèmes de performance, explique Michael Szabados, directeur de l'exploitation chez NETSCOUT. Nous pensons que l'étude de Forrester montre que les organisations qui utilisent nGenius Enterprise Performance Management peuvent atteindre des retours sur investissement élevés en évitant des temps d'arrêt prolongés et des pertes de revenus, grâce à une résolution plus rapide des causes profondes et une utilisation plus efficace des ressources internes. »

Suite à des entretiens avec des clients de NETSCOUT, l'étude de Forrester a également révélé que l'éditeur offrait plusieurs avantages supplémentaires, tels que la réduction des incidents de dégradation des performances, grâce à une surveillance proactive et un support après-vente exceptionnel.

Pour consulter les résultats de l'étude, visitez le site.

