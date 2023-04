Une expérience optimisée pour les utilisateurs du site Internet du Centre des congrès de Québec





QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec est heureux de dévoiler la récente mise à jour de son site Internet, pour offrir à ses utilisateurs une navigation optimisée et qui répond aux normes d'accessibilité Web. En collaboration avec l'agence numérique iXmédia, le projet s'est échelonné de juin 2022 à avril 2023. Les différentes clientèles du Centre pourront retrouver la même information pertinente qu'auparavant, mais en profitant d'une expérience utilisateur modernisée et améliorée.

« Nous sommes heureux de pouvoir offrir à notre clientèle et au grand public une plateforme dont l'expérience utilisateur est nettement optimisée et qui satisfait aux standards d'accessibilité du Web », explique M. Pierre-Michel Bouchard, président-directeur général du Centre des congrès de Québec.

En effet, les internautes ayant des limitations fonctionnelles pourront eux aussi bénéficier d'un site facile à utiliser, car il a été mis à jour en gardant en tête les standards sur l'accessibilité des sites Web du gouvernement du Québec. Plus de 8 outils de vérification ont été utilisés pour faire des tests d'accessibilité Web avec la firme iXmédia, comme des lecteurs d'écran, des outils de validation automatisés et des outils externes, pour mesurer entre autres l'intégration réactive (responsive) du site, la restitution de l'information, le contraste des couleurs, etc.

En plus d'atteindre une meilleure performance Web, le site Internet propose un design et une convivialité qui reflètent davantage le caractère tout sauf conventionnel du Centre des congrès de Québec, tout en présentant du contenu clair et facilement repérable. En bref, les organisateurs d'événements pourront consulter plus facilement les plans de salles, les services offerts au Centre des congrès ou encore les ressources pour organiser un événement écoresponsable, les exposants auront accès à un outil simplifié pour commander leurs services pour les salons, et les visiteurs et participants apprécieront la nouvelle présentation du calendrier des événements et des informations pratiques pour bien planifier leur visite.

Explorez dès maintenant le site Internet du Centre des congrès de Québec.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 110 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, nommé Meilleur palais des congrès au monde (AIPC) en 2006 et finaliste en 2014, le Centre des congrès se distingue par ses hauts standards de gestion, le savoir-faire d'une équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

