La Banque Laurentienne élargit sa portée au Québec et dans le reste du Canada grâce au lancement de son service d'ouverture numérique de comptes

MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - La Banque Laurentienne a franchi aujourd'hui une autre étape importante dans l'exécution de son plan stratégique triennal. Les clients du Québec et de l'ensemble du Canada pourront désormais ouvrir un compte de façon sécuritaire et pratique à l'aide d'une solution d'ouverture numérique de comptes en libre-service. Le nouveau processus d'ouverture de comptes à distance permettra à la Banque Laurentienne d'acquérir de nouveaux clients, d'accélérer sa croissance numérique et d'élargir sa présence au pays.

Le compte d'épargne à intérêt élevé (CEIE) de la Banque Laurentienne offre un excellent taux quotidien de 3 % pour aider les clients à faire fructifier leur épargne plus rapidement. La Banque offre également une variété de comptes chèques qui répondent aux besoins bancaires quotidiens d'un large éventail de clients.

Développée avec thirdstream dans le cadre d'un partenariat annoncé par la Banque en mars 2022, cette solution numérique permettra aux clients d'ouvrir un compte chèques ou un CEIE à tout moment, peu importe où ils se trouvent au Canada.

« Nous sommes déterminés à changer l'expérience bancaire pour le mieux et à améliorer l'expérience globale de nos clients », a déclaré Karine Abgrall-Teslyk, vice-présidente exécutive et chef des services bancaires aux particuliers à la Banque Laurentienne. « En utilisant notre taille comme un avantage, nous sommes en mesure de tirer parti de la solution novatrice de thirdstream afin de simplifier notre processus d'ouverture de comptes, ce qui permettra à nos clients d'ouvrir un compte sans avoir à parler à un conseiller ou à se rendre dans une succursale. »

« Notre plateforme souple et évolutive permettra à la Banque Laurentienne d'élargir sa clientèle et sa portée sur le marché, tout en lui permettant de lancer de nouveaux produits dans le futur », a ajouté Keith Ginter, chef de la direction de thirdstream. « Notre plateforme offre notamment un système de vérifications d'identité en temps réel et des contrôles avancés en matière de prévention de la fraude, ce qui procure une sécurité accrue à laquelle les consommateurs s'attendent aujourd'hui. »

Cette annonce fait suite au lancement récent de la nouvelle expérience Visa de la Banque, qui permet aux clients de demander une carte de crédit en ligne et, une fois leur demande approuvée, de recevoir une carte virtuelle en quelques minutes.

L'ouverture numérique de comptes est disponible dès maintenant sur le site web de la Banque Laurentienne.

À propos de thirdstream

thirdstream, dont le siège social est situé à Lethbridge, en Alberta, fournit des solutions numériques d'ouverture de compte, en ligne et en succursale, à plus de 50 banques, coopératives financières, sociétés de fiducie et courtiers, partout au Canada. De la vérification de l'identité au financement des comptes, les solutions de thirdstream soutiennent l'acquisition des clients, l'intégration des clients commerciaux, ainsi que les prêts personnels non garantis et les décisions relatives aux cartes de crédit.

Les services sont fournis sous la forme d'une plateforme de services infonuagiques, conçue pour les clients particuliers et les entreprises, ainsi que pour les institutions financières servant les consommateurs de n'importe quel endroit, n'importe quand et depuis n'importe quel appareil.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site thirdstream.ca.

À propos de la Banque Laurentienne



À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons environ 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 50,4 milliards $, de même que des actifs administrés de 28,1 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

