Yorbeau publie les estimations de ressources minérales pour sa propriété aurifère Rouyn détenue à part entière comprenant les zones Augmitto-Cinderella, Gamble et Astoria

Estimation des ressources minérales (« RMEs »), pour les zones Augmitto, Cinderella, Gamble et Astoria, totalisant 22 zones aurifères à une profondeur maximale de près de 900 mètres.





RMEs pour ressources indiquées sont de 8.29Mt @ 3.44 g/t Or (918,000 onces d'or).





Ressources présumées supplémentaires de 5.778Mt @ 3.31 g/t Or (615,000 onces d'or)





Prix de l'or = 1 750 $ US/oz ; Taux de change CAD= 1.30



MONTRÉAL, 25 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Yorbeau (TSX : YRB), (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la publication de nouvelles estimations des ressources minérales (« RMEs ») sur sa propriété aurifère Rouyn détenue à 100 % (« Rouyn » ou la « Propriété »), dans le camp minier de Rouyn-Noranda, au Québec.



Les nouvelles ressources sont de 918 000 onces d'or dans la catégorie de ressources indiquées et de 615 000 onces d'or dans la catégorie de ressources présumées. Les RMEs de la propriété ont été calculées de façon indépendante par InnovExplo Inc., conformément au Règlement 43-101 (« Règlement 43-101 ») et sont datées du 18 avril 2023.

Terry Kocisko, administrateur et chef de la direction, déclare : « La propriété aurifère Rouyn a dépassé nos attentes en affichant d'importantes ressources aurifères de plus de 918 000 onces indiquées et de 615 000 onces présumées. La mise à jour démontre également le potentiel de croissance de Yorbeau. Le succès de nos forages à notre projet de SMV de Scott Lake près de Chibougamau et le succès à Rouyn laissent la porte ouverte à l'augmentation globale de nos RMEs en métaux précieux et en métaux de base. Nous continuons à faire progresser avec succès nos projets en 2023. »

George Bodnar, président et chef des finances, ajoute : « Le nouvel estimé des ressources de notre propriété de Rouyn comprend les zones AugmittoCinderella, Gamble et Astoria qui totalisent 22 zones minéralisées sur une distance de 6 km à une profondeur maximale 900 mètres le long de la faille de Larder Lake-Cadillac. L'expertise géologique acquise au cours des 20 dernières années le long de cette structure nous indique que la minéralisation aurifère peut atteindre des profondeurs allant jusqu'à 3 km, ce qui laisse une marge importante pour l'ajout de minéralisation aurifère à Rouyn. Entre-temps, Yorbeau évalue plusieurs scénarios pour faire progresser rapidement la propriété Rouyn vers une éventuelle production d'or. »

Le rapport technique final au titre du Règlement 43-101 sera déposé auprès de SEDAR dans les quarante-cinq (45) jours suivant la publication du présent communiqué. Le rapport sera également disponible sur le site internet de Yorbeau.





Dépôt



Teneur de coupure (g/t) Ressources minérales indiquées Ressources minérales présumées Inclus dans Ultramafique Inclus dans Argilite Tonnage Au

(g/t) Onces Tonnage Au

(g/t) Onces Augmitto-Cinderella 2.05 2.2 1,769,000 3.65 208,000 940,000 3.17 96,000 Astoria 2.05 2.2 3,236,000 3.30 343,000 3,956,000 3.43 437,000 Gamble 2.05 2.2 3,285,000 3.48 367,000 882,000 2.92 83,000 Total 2.05 2.2 8,290,000 3.44 918,000 5,778,000 3.31 615,000

Notes complémentaires sur les estimations des ressources minérales:

Les personnes indépendantes et qualifiées, telles que définies par le Règlement 43 101, sont Marina Iund, géo., Martin Perron, ing. et Marc Beauvais, ing., tous employés de InnovExplo. La date d'entrée en vigueur est le 18 avril 2023; Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Les estimations des ressources minérales sont conformes aux normes et aux lignes directrices en vigueur de l'ICM. Les résultats sont présentés sans dilution et sont considérés comme ayant des perspectives raisonnables de viabilité économique. L'estimé couvre trois (3) dépôts aurifères (Augmitto-Cinderella, Astoria et Gamble) subdivisés en 22 zones individuelles (4 pour Augmitto-Cinderella, 14 pour Astoria et 4 pour Gamble). Un écrêtage des hautes teneurs variant de 25 à 100 g/t Au, appuyé par une analyse statistique par zone, a été appliqué avant la composition des résultats d'analyse. Les ressources minérales ont été estimées en utilisant des modèles de blocs et sous-blocs dans le logiciel Surpac 2021 de GEOVIA. L'interpolation des teneurs a été réalisée avec la méthode de l'inverse distance à la puissance carrée sur des composites de 1,5 m pour le dépôt Astoria et sur des composites de 1,0 m pour les dépôts Augmitto-Cinderella et Gamble. Une valeur de densité variant de 2,75 à 2,87 g/cm3 (domaines minéralisés), 2,82 g/cm3 (domaines non minéralisés), 2,00 g/cm3 (mort terrain) et 1,00 g/cm3 (secteurs minés, non remblayés considérés comme inondés) a été appliquée. Les estimations des ressources minérales sont classées en ressources indiquées et présumées. Pour les dépôts Augmitto-Cinderella et Gamble, la catégorie indiquée est définie par un minimum de 3 trous de forage situés dans un rayon de 50 m et la catégorie présumée est définie par un minimum de 2 trous de forage situés dans un rayon de 80 m, où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs aurifères. Pour le dépôt Astoria, la catégorie indiquée est définie par un minimum de 3 trous de forage situés dans un rayon de 35 m et la catégorie présumée est définie par un minimum de 2 trous de forage situés dans un rayon de 70 m, où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs aurifères. L'utilisation de limites de coupure a permis un lissage de la classification. L'exigence d'une perspective raisonnable d'extraction économique éventuelle est satisfaite en ayant des teneurs de coupure basées sur des paramètres raisonnables pour des scénarios potentiels d'extractions souterraines, des largeurs minimales et des volumes contraignants (réalisé avec Deswik). L'estimation est présentée à une teneur de coupure de 2,05 g/t Au (inclus dans ultramafique) et 2,20 g/t Au (inclus dans argilite). Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant un prix de l'or de 1 750 $ US l'once, un taux de change USD/CAD de 1,30 ; un coût minier de 91,50 $ CA/t; un coût de transformation et de transport de 35,00 $ CA/t ; des frais généraux, administratifs et environnementaux de 22,09 $ CA/t; des coûts de raffinage de 6,55 $ CA/t; des coûts de vente de 15,30 $ CA/t et une récupération métallurgique de 90% (inclus dans ultramafique) et de 96% (inclus dans argilite). Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût minier, etc.). Once troy correspond aux tonnes métriques multipliées par la teneur (g/t) et divisées par la constante de 31,10348, arrondi à la plus proche centaine. Le nombre de tonne a été arrondi au millier le plus proche. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d'arrondi. L'arrondissement est conforme aux recommandations du Règlement 43-101. Les personnes indépendantes et qualifiées pour les estimés des ressources minérales 2022 n'ont connaissance d'aucun problème lié à l'environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d'ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou tout autre facteur pertinent qui pourrait avoir une incidence importante sur l'estimation des ressources minérales

À propos de Ressources Yorbeau inc.

Ressources Yorbeau est une société ouverte canadienne (TSX : YRB) impliquée dans l'exploration aurifère et de métaux de base au Québec, Canada. Ses propriétés sont situées dans le nord-ouest de la province comportant de nombreux gisements importants sur la célèbre ceinture de roches vertes de l'Abitibi, y compris d'importantes mines d'or le long de la faille de Larder Lake-Cadillac et de plusieurs centres volcaniques abritant d'importants gisements de cuivre-zinc-or.

Yorbeau se concentre sur ses projets d'or à Rouyn et de zinc et cuivre à Scott Lake. Ces projets démontrent des perspectives plus immédiates et plus substantielles pour la découverte et le développement d'éventuelles mines. Le projet Scott est très bien situé dans le camp minier de Chibougamau. La Propriété Rouyn représente la consolidation de plusieurs propriétés contiguës stratégiquement situées sur la célèbre et très productive faille de Larder Lake-Cadillac dans le camp minier de Rouyn-Noranda. Les autres propriétés minières de la Société comprennent une participation dans l'ancien camp minier de Joutel et la propriété Beschefer adjacente au gisement B-26 de SOQUEM dans la région de la mine Selbaie.

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Laurent Hallé, P. Géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

Les informations techniques relatives aux RMEs contenues dans ce communiqué de presse ont été révisées et approuvées par Marina Iund, P. Géo, Martin Perron, P. Eng et Marc Beauvais, P. Eng. d'InnovExplo Inc. qui sont des personnes indépendantes et qualifiées tel que défini par le Règlement 43-101, ayant la capacité et l'autorité de vérifier l'authenticité et la validité de ces données.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site internet au http://www.yorbeauresources.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

G. Bodnar Jr

Président, Chef des finances

Les Ressources Yorbeau inc.

[email protected]

Tel: 514 384 2202

Laurent Hallé P. Géo

Consultant Sénior

Les Ressources Yorbeau inc.

[email protected]

Tel: 819 629 9758



Sans frais en Amérique du Nord : 1 855 384 2202



Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurantes dans le présent communiqué, notamment celles concernant l'augmentation des ressources estimées dans le futur, le potentiel de production d'or à Rouyn et le développement des projets Scott et Rouyn, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations.

