Tramway de Québec : La Pocatière sacrifiée au profit du Mexique





LA POCATIÈRE, QC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le Syndicat des employés de Bombardier La Pocatière-CSN a appris avec stupéfaction que les voitures du tramway de la Ville de Québec seront fabriquées au Mexique.

Contrairement aux promesses du gouvernement de la CAQ, l'usine de La Pocatière ne ramassera que les miettes de ce projet d'envergure de près de 4 G$, soit seulement l'assemblage.

«?Jamais les employé-es de l'usine de La Pocatière n'auraient pu imaginer que le contrat du tramway de Québec, pratiquement dans notre cour, nous échapperait au profit d'une usine mexicaine. La situation est encore plus aberrante puisque l'usine travaille actuellement à fabriquer les voitures du tramway de Toronto?», déplore la présidente de la CSN, Caroline Senneville. «?Cette décision aura un impact majeur pour les travailleuses et les travailleurs de l'usine de La Pocatière et pour le maintien de leur expertise. C'est un non-sens.?»

Tout comme avec le projet de tramways de Toronto, rien n'empêche le gouvernement d'obliger Alstom à fabriquer un pourcentage minimum des voitures du projet de tramway de Québec à l'usine de La Pocatière, ou du moins au Canada.

«?Nous avons l'impression de vivre une 2e fois le cauchemar des trains du Réseau express métropolitain (REM) qui, malgré l'expertise des usines d'Alstom au Québec, ont été fabriqués en Inde, dénonce Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

«?Plutôt que de construire les voitures à moins de 200 kilomètres?de Québec, Alstom confie le projet à une usine mexicaine à plus de 4?000 kilomètres de la province, dans des installations fonctionnant à l'énergie fossile. En matière d'empreinte carbone, le tramway de Québec démarre avec un piètre bilan?», fait remarquer Marco Lévesque, président du syndicat de l'usine.

«?C'est une bien triste nouvelle non seulement pour les travailleuses et travailleurs de l'usine de La Pocatière, mais aussi pour une foule de fournisseurs de la région et de toute la province?», ajoute Pauline Bélanger, présidente par intérim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN. «?Le gouvernement de la CAQ manque une belle occasion de maximiser les retombées économiques pour le Québec de ce projet financé par les contribuables d'ici?», souligne Mme Bélanger.

Aberration

Cette décision s'avère encore plus aberrante étant donné que la Caisse de dépôt et placement du Québec est l'actionnaire le plus important d'Alstom. D'ailleurs, en février 2020, Alstom annonçait différents «?engagements ambitieux renforçant ses assises au Québec?» notamment l'expansion des activités pour les sites manufacturiers de La Pocatière et de Sorel-Tracy. Alstom a depuis fermé son usine de Sorel-Tracy.

De plus, en mars 2021, le gouvernement du Québec octroyait un prêt pardonnable de 56 M$ à Alstom. «?L'intention, ce serait d'avoir tous les contrats donnés au Québec. On veut avoir de l'achat québécois?», déclarait à l'époque le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, en conférence de presse.

25 avril 2023 à 07:39

