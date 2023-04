Veristat félicite HIPRA pour l'approbation par l'EMA de son vaccin BIMERVAX® contre COVID-19





Veristat, une organisation mondiale de recherche clinique (CRO) à l'esprit scientifique, a félicité aujourd'hui HIPRA pour l'autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Commission européenne de BIMERVAX®, un vaccin bivalent avec adjuvant basé sur les variantes Bêta et Alpha de SARS-CoV-2 et indiqué comme dose de rappel pour les personnes de plus de 16 ans. BIMERVAX® est le premier vaccin protéique recombinant bivalent contre le virus à être autorisé dans l'Union européenne et le premier vaccin pour humains à être conçu et développé en Espagne.

HIPRA a travaillé sans relâche pour soutenir le développement d'une plateforme technologiquement agile, permettant l'inclusion de plus d'une variante dans une seule substance active, ce qui était auparavant impossible dans les conceptions d'autres vaccins approuvés dans l'Union européenne. Les équipes mondiales de Veristat ont travaillé en étroite collaboration avec HIPRA pour établir une stratégie complète visant à démontrer les avantages du vaccin COVID-19 de nouvelle génération dans les populations adultes. HIPRA a engagé Veristat dans toutes les études cliniques, englobant la planification et la mise en oeuvre des aspects scientifiques, opérationnels et biométriques pertinents des essais cliniques.

« L'activité d'essais cliniques reste stable dans le développement de nouveaux vaccins, tandis que COVID-19 continue d'avoir un impact sanitaire et sociétal considérable sur le monde », déclare Patrick Flanagan, directeur général de Veristat. « Assurer des options vaccinales pour toutes les populations, en particulier les populations immunodéprimées, reste d'une importance vitale. Félicitations à toute l'équipe HIPRA pour avoir mis vos formidables talents et technologies au service de la protection de la société contre les conséquences souvent dévastatrices de COVID-19. Vous avez redéfini ce que cela signifie d'être un véritable partenaire. Veristat est fier d'avoir utilisé sa réflexion audacieuse et son expertise scientifique pour soutenir HIPRA dans le cadre des essais cliniques de BIMERVAX®. »

Partout dans le monde, des autorités sanitaires, gouvernements et sociétés biopharmaceutiques poursuivent leurs efforts pour accélérer le développement de thérapies ou de plateformes visant à prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies généralisées dues à COVID-19 et ses variants. L'expertise de Veristat provient de la planification ou de la réalisation de plus de 70 projets liés à COVID-19 pour un large éventail de thérapies, notamment des anti-inflammatoires, des antiviraux, des sprays antiseptiques, des cannabinoïdes, des thérapies avancées, des probiotiques, des anticorps monoclonaux et des vaccins.

« Nous sommes ravis des résultats des études réalisées sur BIMERVAX® et nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle important dans les plans de vaccination », déclare HIPRA. « Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements à toute l'équipe de Veristat, qui a travaillé avec tant de diligence. HIPRA est heureuse de savoir que les efforts et l'engagement des équipes ont abouti à un vaccin approuvé pour faire progresser la protection contre le virus. »

À propos de Veristat

Veristat, une organisation mondiale de recherche clinique (CRO) à l'esprit scientifique, permet aux sponsors de résoudre les défis uniques et complexes associés à l'accélération des thérapies, du développement clinique à l'approbation réglementaire et à la commercialisation. Avec plus de 28 ans d'expérience dans la planification et l'exécution d'essais cliniques, Veristat est bien équipée pour soutenir n'importe quel programme de développement.

L'accent mis par Veristat sur le développement de nouveaux médicaments a permis de gérer avec succès les inconnues qui surviennent dans des domaines thérapeutiques complexes, tels que les maladies rares/ultra-rares, les thérapies avancées, l'oncologie et les essais sur les maladies infectieuses. Chaque jour, nous appliquons cette base de connaissances pour résoudre les défis cliniques, réglementaires, statistiques, de données ou opérationnels de chaque programme, du plus simple au plus complexe. Veristat a réuni une équipe extraordinaire d'experts du monde entier qui maîtrisent les subtilités du développement thérapeutique, permettant aux sponsors de sauver et de prolonger la vie des patients.

