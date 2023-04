NAPIER S'INVESTIT DAVANTAGE DANS L'EUROPE FRANCOPHONE





Ce spécialiste européen des technologies de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT), Napier, a nommé le français Charles-André Duport dans le but de mieux servir ses nombreux clients et prospects en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. En effet, le marché Européen francophone, avec une industrie financière riche, puissante, innovante et globale menée par une multitude de grands groupes bancaires, et d'assurances, en fait une priorité et un focus important pour Napier. Et l'entreprise a développé ses solutions pour répondre aux exigences réglementaires en constante évolution imposées à cette industrie dans ces régions. Charles-André apporte en plus près d'une décennie d'expérience autour des besoins du marché et de l'utilisations par ces organisations de ce type de solutions de lutte contre la criminalité financière.

« Après avoir travaillé avec de grands spécialistes et innovateurs dans le milieu de la Fintech/Regtech, j'ai rejoint Napier en raison des bénéfices novateurs et sophistiqués qu'apportent leur solutions et services à la protection de la sécurité financière des organisations », déclare Charles. « J'ai été réellement impressionné par cinq avantages compétitifs, qui sont pour moi des piliers de l'offre Napier : 1) la modularité de la plateforme, afin que nos clients puissent combler des manques isolés ou simplement répondre à un besoin spécifique, plutôt que d'avoir à remplacer leur technologie tout entière ; 2) la souplesse et rapidité de son déploiement ; 3) la vue à 360 degrés des risques via une interface intégrée, décloisonnant les silos de données et permettant une vision complète et précise de leurs alertes ; 4) l'utilisation efficace de l'automatisation et explicable (auditable) des décisions, et de l'IA ; 5) tout en offrant une réelle facilité d'utilisation grâce à l'intuitivité de la plateforme et de ses fonctionnalités. »

« Notre partenariat avec Refinitiv a démontré l'appétit pour des solutions flexibles, faciles d'utilisation et à la pointe de l'innovation en Europe francophone », ajoute Greg Watson, PDG de Napier. « L'arrivée de Charles à bord est un signal clair de notre engagement à servir nos clients en France, en Suisse et au Benelux de manière réactive et adaptable. »

Napier bénéficie de la confiance d'une multitude d'institutions financières variées, comprenant des banques de premier plan, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance et d'autres organisations réglementées. Avec aujourd'hui plus de 200 clients à travers le monde, Napier développe et fournit des technologies avancées en conformité et dans la lutte contre la criminalité financière qui offre à nos utilisateurs une approche continue et holistique de gestion des risques.

25 avril 2023 à 07:15

