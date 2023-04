Vous ne savez pas où manger? Textez la réputée gastronome Élise Tastet et elle réservera à votre place





Montréal, le 25 avril 2023 /CNW/ - Le site montréalais de curation de restaurants Tastet lance aujourd'hui un nouveau service de conciergerie personnalisé à Montréal. Le fonctionnement du service, offert sous forme d'abonnement mensuel, est fort simple : vous n'avez qu'à texter la fondatrice Élise Tastet et c'est elle-même qui vous proposera un endroit et effectuera la réservation en fonction de vos critères.

À l'ère où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le service à la clientèle et même dans notre entreprise, Tastet croit que la curation humaine ainsi que la validation humaine d'adresses doivent primer pour offrir des recommandations personnalisées de qualité. Le service de conciergerie, surnommé Elise (clin d'oeil au prénom de la fondatrice) s'inscrit dans la mission de Tastet qui est d'offrir le meilleur de la scène culinaire à Montréal.

« Cela fait maintenant 10 ans que j'ai créé Tastet et déjà testé plus de 8 000 adresses. Je suis emballée de pouvoir faire profiter le plus grand nombre de nos recommandations grâce à ce nouveau service qui, je l'espère, sera en mesure d'accompagner nos fidèles lecteurs dans leurs découvertes » déclare Élise Tastet, fondatrice de Tastet.

Après avoir lancé une carte interactive répertoriant les meilleures adresses à Montréal, Québec, et Sherbrooke, Tastet croit que cette nouvelle offre hyper-personnalisée et unique s'inscrit dans une mouvance qui va à l'encontre des outils de recommandation automatisés et génériques offerts en ligne. « L'équipe Tastet teste chaque adresse recommandée sur la plateforme et aucun restaurant ne peut payer pour apparaître dans l'outil de recommandation d'adresses. On les évalue selon la qualité de leur offre, leur rapport qualité-prix, leur décor, leur ambiance, leur service et les autres aspects qui les rendent uniques » poursuit-elle.

Le service Elise est disponible dès maintenant au coût de 100$/mois ici .

« On est conscients que ce n'est pas donné, mais on teste un produit unique et contrairement aux algorithmes, c'est réellement moi qui répondrai aux messages des foodies 12 heures par jour et ce 7 jours sur 7 », conclut-elle. À noter que la carte Tastet comprenant toutes les meilleures adresses à Montréal est également disponible au coût de 10$/an ici .

Depuis 2012, Tastet est le guide de recommandations des meilleures adresses gourmandes au Québec. Opérant sous la maxime « Si on en parle, c'est que c'est bon » la plateforme répertorie le 10 % des meilleures adresses locales. Le site compte près de 3.5 millions de lecteurs annuels et plus de 35 millions d'interactions sociales par an.

25 avril 2023 à 07:00

