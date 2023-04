AVIS AUX MÉDIAS - Début de la saison des croisières : les lock-outés du port de Québec dénoncent le manque de sécurité et manifestent





QUÉBEC, le 25 avril 2023 /CNW/ - Les lock-outés du port de Québec accueillent le premier navire de croisière internationale de la saison 2023 avec un message important : les personnes engagées pour les remplacer, c'est-à-dire les travailleurs de remplacement ou scabs, ne sont pas bien formées pour accomplir leurs tâches et ne sont peut-être pas tenues aux mêmes exigences de sécurité, sévères, que l'on demande des débardeurs.

« Le port de Québec annonce l'ouverture de la saison des croisières en grande pompe, mais cette saison n'est pas comme les autres. Les débardeurs qui s'occupent habituellement de ces navires sont en lock-out depuis plus de sept mois et demi et le nombre d'accidents au port ne cesse d'augmenter, car les travailleurs de remplacement ne sont pas bien formés », de dénoncer Stéphane Arsenault, président du Syndicat des débardeurs de Québec.

Le syndicat rappelle que l'utilisation de scabs est immorale et c'est pour cette raison qu'elle est interdite sous compétence provinciale. Il est plus que temps d'obtenir une loi anti-briseurs de grève, loi promise par les libéraux fédéraux à l'annonce du budget à la fin du mois de mars dernier.

« Avec une loi pour empêcher le recours à des travailleurs de remplacement, on aurait rapidement réglé cette situation », de plaider Stéphane Arsenault.

QUI? Les débardeurs du port de Québec

QUAND? Mardi 25 avril 2023, à 7 h 30

QUOI? Manifestation pour souligner le manque de sécurité au port de Québec

OÙ? Terminal de croisières Ross Gaudreault situé au 84, rue Dalhousie, à Québec

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

