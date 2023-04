LES SAISONS RUSSES DE MONTRÉAL DEVIENNENT LES PRINTEMPS SLAVES





MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Après une pause d'un an causée par l'invasion russe en Ukraine, le grand rendez-vous de la musique et des cultures slaves est de retour du 10 mai au 3 juin 2023. Avec un nouveau nom qui reflète mieux ses valeurs de tolérance et d'inclusivité, le festival présentera quatre concerts, un film et une conférence.

En 2022, après neuf ans des Saisons Russes de Montréal, les organisateurs ont décidé, en solidarité avec les victimes de la guerre, d'annuler leur dixième édition et de se lancer dans une réflexion sur la place du festival dans le paysage culturel montréalais. Comme l'explique Irina Krasnyanskaya, la directrice artistique : « Nous avons compris que notre rôle était de montrer que les artistes de toutes origines forment un front uni contre la barbarie et la violence. Nous avons donc décidé de faire renaître le festival sous un nouveau nom portant mieux les valeurs universelles de tolérance, de respect et d'appréciation de la diversité qui ont toujours été les nôtres. »

Pour cette édition du renouveau, les organisateurs ont préparé une programmation qui donne la part belle aux artistes ukrainiens, avec quatre concerts et plusieurs événements gratuits. Le festival débutera le 10 mai avec un concert-gala invitant à découvrir la diversité de la musique slave. Le 17 mai, on pourra assister à deux temps forts : une conférence sur la situation de l'aide humanitaire en Ukraine, et la projection du film ukrainien « La terre est bleue comme une orange », consacré à la difficile question de l'art face à la guerre. Ces trois événements seront offerts à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, en entrée libre sur réservation.

Le festival se poursuivra au Conservatoire de musique de Montréal, avec trois concerts de musique classique. Le 18 mai, l'Orchestre Nouvelle Génération présentera « Grandes miniatures », un programme composé de courtes pièces slaves. Le 28 mai, le pianiste Jean-Philippe Sylvestre donnera le récital « Bijoux et bibelots », avec la musique de Chopin et du compositeur ukrainien Valentin Silvestrov. Pour clôturer le festival, le Montréal Piano Duo présentera le 3 juin un programme intitulé « Musique en exil », avec notamment des oeuvres de Stravinski et Rachmaninov.

Les billets, au tarif de 30$ (20$ étudiants/aînés), ainsi que les détails de la programmation, sont disponibles sur le site printempsslaves.ca.

25 avril 2023 à 06:00

