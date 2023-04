RFMW annonce la finalisation de l'acquisition de MRC Gigacomp et de MRC Components en Allemagne





RFMW, un distributeur spécialisé de produits RF, micro-ondes et d'alimentation, a annoncé aujourd'hui la clôture de son acquisition de MRC Gigacomp (MRCG) et de MRC Components (MRCC) en Allemagne, avec prise d'effet au 1er avril 2023. La nouvelle société a commencé sa transition en vue d'être entièrement intégrée dans la marque RFMW. RFMW ajoutera les produits de MRC Components à son offre de gestion de l'alimentation et les produits de MRC Gigacomp à sa gamme de produits RF et micro-ondes.

L'acquisition de MRCG et de MRCC étend les capacités de RFMW en Europe, ajoutant une installation d'entreposage en Allemagne et une équipe de professionnels expérimentés avec une excellente compréhension des technologies RF, micro-ondes et d'alimentation. Cette acquisition renforce la position de RFMW sur le marché européen et permet aux clients d'accéder à un large éventail de produits et de services.

« Nous sommes ravis d'accueillir MRCG et MRCC dans la famille RFMW », a déclaré Joel Levine, président et chef de la direction de RFMW. « Cette acquisition représente un important pas en avant pour notre société et nous permet de mieux servir nos clients en Europe. »

MRCG et MRCC fournissent des produits RF et micro-ondes de haute qualité aux clients européens depuis plus de 30 ans. L'ajout des capacités de ventes et de distribution de MRCG et des gammes de produits de MRCC permettra à RFMW de proposer à ses clients un plus grand choix de solutions personnalisées.

« Nous nous réjouissons d'unir nos forces à celles de RFMW », a déclaré Frank Lauber, directeur général de MRC Gigacomp. « Ensemble, nous serons en mesure de proposer à nos clients une gamme de produis élargie, un service client de qualité supérieure et des délais de livraison plus rapides. »

RFMW et MRC travailleront ensemble pour assurer une transition en douceur pour les clients, les fournisseurs et les employés.

À propos de RFMW

RFMW est une société de distribution d'électronique de spécialité axée exclusivement sur les clients qui ont besoin de composants et semi-conducteurs RF, micro-ondes et d'alimentation, ainsi que d'un support d'ingénierie pour les composants. La société continue d'étoffer sa liste de produits provenant de fournisseurs choisis avec une expertise dans les domaines des RF, des micro-ondes et de la gestion de l'alimentation. RFMW déploie une équipe hautement expérimentée et techniquement qualifiée pour aider ses clients dans la sélection et l'approvisionnement en composants. Rachetée par TTI, Inc. en 2018, RFMW rejoint l'Exponential Technology Group (XTG), un ensemble de distributeurs de composants électroniques et de sociétés d'ingénierie de conception qui collaborent pour permettre le développement de technologies modernes. XTG est une filiale de la famille de spécialistes de TTI Inc. : TTI, INC, Mouser Electronics et Sager Electronics.

Pour en savoir plus sur RFMW, visitez www.rfmw.com, appelez-nous au 1.877.FOR.RFMW (367- 7369) ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos de MRC Gigacomp et de MRC Components

MRC Gigacomp et MRC Components sont des distributeurs leaders de produits RF et micro-ondes en Allemagne. Forts de plus de 25 ans d'expérience, MRCG et MRCC offrent aux clients européens un grand choix de produits et de services. Pour de plus amples renseignements, visitez www.mrc-gigacomp.de et www.mrccomponents.com.

25 avril 2023 à 06:00

