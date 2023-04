Le Forum international de l'industrie de la santé du Forum de Boao pour l'Asie s'est tenu à Pékin





PÉKIN, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le Forum international de l'industrie de la santé du Forum de Boao pour l'Asie (BFA) s'est tenu du 20 au 21 avril à Pékin.

Un forum spécial dans le cadre du Forum mondial sur la santé du Forum de Boao pour l'Asie (GHF), l'événement a été organisé conjointement par le Forum de Boao pour l'Asie et le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, et organisé par le Comité d'organisation du GHF et le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Pékin.

Sous le thème « Santé mondiale : développement industriel et partage », le forum comprenait plus de 20 activités importantes, dont la cérémonie d'ouverture et la séance plénière, huit sous-forums, six événements de publication de rapports de l'industrie et deux dialogues à huis clos. Plus de 500 représentants de la politique, des affaires, du monde universitaire, des médias et d'autres secteurs ont assisté au forum, menant des discussions approfondies et établissant un consensus autour de sujets tels que l'éradication mondiale de la poliomyélite, la thérapie cellulaire et génique, la santé numérique, l'innovation et le développement de la médecine traditionnelle, relever activement le défi de la résistance aux antimicrobiens, de l'accès équitable à l'innovation diagnostique pour la santé mondiale, la nutrition et la santé et l'avenir de la sécurité des soins de santé.

Yin Yong, maire de Pékin, a prononcé un discours lors de la session plénière. Parmi les autres orateurs notables présents à la session plénière figuraient Zhou Xiaochuan, vice-président de la BFA ; Chen Zhu, président de la Croix-Rouge chinoise ; Li Baodong, secrétaire général de la BFA ; Margaret Chan, présidente du GHF de BFA ; et Shen Hongbing, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, directeur adjoint de l'Administration nationale de prévention et de contrôle des maladies et directeur du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies.

Le forum a été témoin de la publication de plusieurs articles et rapports universitaires, y compris la Configuration standard de l'utilisation rationnelle des médicaments antibactériens dans les institutions médicales de base - Cliniques de village, le Livre blanc sur les perspectives de développement de l'industrie chinoise de la santé de masse, le Livre blanc sur la tendance de l'aménagement et du développement de l'industrie pharmaceutique et de la santé mondiale, Nouvelles opportunités pour la modernisation de l'industrie de la médecine traditionnelle en Chine, Perspective actuelle et développement futur du rapport sur le marché du CDMO, et Innovations pour le rapport sur l'industrie de la médecine traditionnelle en Chine.

