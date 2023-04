750 000 portefeuilles volés et perdus en France chaque année : Transcash x Fyve apporte une solution efficace aux Français





Les modes de paiements alternatifs proposés par Transcash depuis 2009 mettent l'accent sur la volonté du groupe à faire adhérer l'ensemble des familles françaises à des moyens de paiements sécurisés pour plus de tranquillité. Face aux nombreux jours de vacances sur cette période de Pâques, re-découvrez nos solutions pour partir à l'aventure l'esprit tranquille.

Vous partez en vacances entres amis, avec votre partenaire ou encore en famille tout en ayant mille choses à organiser. Transcash vous permet de réduire le stress des départs en anticipant les oublis de portefeuilles, chéquiers et argent liquide. Grâce à son bracelet de paiement sans contact Fyve, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches pendant ces fêtes de Pâques.

Très pratique, ce bracelet de paiement totalement sécurisé est disponible chez votre buraliste pour un montant de 20 euros (2 bracelets interchangeables + une mini-carte de paiement Mastercard), et il est rechargeable facilement de différentes manières (coupons recharge, virement, carte bancaire, partage d'argent entre l'une de vos cartes et votre bracelet) selon vos besoins et votre budget.

Pionnière dans son secteur, Transcash multiplie les innovations et ses solutions de paiements alternatifs sont disponibles dans plus de 30 000 points de vente en France et DOM-TOM ainsi que sur internet.

Transcash x Fyve, votre partenaire loisir & tranquillité

Chaque année, ce sont près de 740 000 portefeuilles qui sont volés et plus de 10 000 qui sont perdus. Une tendance qui s'accentue lors des vacances des Français et vient souvent contrarier des moments censés être consacrés à la famille, au plaisir et à la détente.

Face aux imprévus que l'on peut rencontrer en déplacements, que ce soit en France ou à l'étranger, nos solutions de paiements alternatifs rapides, fiables et toujours plus sécurisées vous libèrent de vos nombreuses obligations.

D'autre part, cela vous permettra de garder la main sur la maîtrise de votre budget, comme sur celui de vos enfants puisque que notre carte rouge est accessible dès 13 ans !

Pour plus d'informations sur nos solutions de paiements, cliquez ici.

