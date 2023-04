Le Secrétariat international de la viande applaudit la réaffirmation du rôle essentiel de l'élevage dans les systèmes alimentaires durables





PARIS, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- IMS a salué aujourd'hui (mardi) un nouveau rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) qui réaffirme le rôle essentiel de l'élevage dans des régimes alimentaires sains et des systèmes alimentaires durables et apportera des contributions significatives à compréhension globale des avantages de la production et de la consommation de viande.

Le rapport de la FAO (« Contribution des aliments d'origine animale terrestre à des régimes alimentaires sains pour améliorer la nutrition et la santé ») conclut que, dans le cadre de régimes alimentaires appropriés, la viande et les autres aliments produits à partir d'animaux terrestres peuvent apporter une contribution essentielle à la réalisation des objectifs nutritionnels des objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment pour réduire le retard de croissance, l'émaciation et le surpoids chez les enfants ; améliorer le poids à la naissance; réduire l'anémie chez les femmes en âge de procréer ; et réduire l'obésité et les maladies non transmissibles (MNT) chez les adultes.

Le président du Secrétariat international de la viande (IMS), Guillaume Roué, a applaudi le rapport, commentant :

« Les conclusions de la FAO réaffirment que la viande joue un rôle essentiel dans les résultats positifs pour la santé et soulignent le besoin urgent de poursuivre les recherches sur les besoins nutritionnels de populations spécifiques, ainsi que la nécessité d'accélérer l'adoption d'une production animale intelligente face au climat.

Les preuves de la plus haute qualité, y compris l'analyse de la FAO, doivent éclairer les recommandations mondiales et nationales sur la production et la consommation de viande, afin d'exploiter les avantages de la viande pour la santé humaine et l'environnement. »

Le rapport est le premier d'une série mandatée par le Comité de l'agriculture de la FAO (COAG) qui a ordonné en 2020 que la FAO produise une « évaluation mondiale complète, scientifique et factuelle de la contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire, aux systèmes agroalimentaires durables, à la nutrition et une alimentation saine. »

À propos du Secrétariat international de la viande (IMS) : IMS représente le secteur mondial de la viande et de l'élevage comme un moteur vital de croissance et de prospérité pour répondre aux futures demandes de protéines animales durables, de haute qualité, nutritives et sûres. L'IMS est une organisation à but non lucratif qui rassemble des associations d'éleveurs, des associations nationales et régionales de viande, des associations d'exportateurs de viande, des entreprises de transformation de la viande, des gouvernements et des entreprises partenaires du monde entier représentant plus de 75 % de la production mondiale de bovins, viande de porc et de mouton. Pour en savoir plus, visitez https://www.meat-ims.org/home/ .

