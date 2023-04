WePlay Ventures annonce le lancement du plus grand programme d'accélération de jeux en Europe pour les start-ups du secteur





WePlay Ventures, qui a récemment étendu sa zone d'activité à l'Europe et à l'Asie centrale, a lancé le plus grand programme d'accélération de jeux en Europe en collaboration avec des acteurs clés de l'écosystème du jeu. Les studios de jeux au stade précoce qui développent des jeux pour les plateformes mobiles, PC, console et Web3 en Europe, en Asie centrale et en Turquie pourront postuler au programme.

Au cours du programme de trois mois, les studios recevront une formation en finance, développement commercial et stratégie, ainsi que dans des domaines techniques tels que le développement, l'art et la conception de jeux. Ils auront l'occasion de rencontrer des professionnels de l'industrie et de bénéficier de leur expérience. Les studios de jeux qui terminent avec succès le programme auront la possibilité de tester leurs jeux avec les plus grands éditeurs du monde et de recevoir des investissements de WePlay Ventures.

Des espaces de travail physiques seront disponibles dans 13 pays.

Le Programme d'accélération de jeux vidéo, créé en collaboration avec les principales entreprises de jeux vidéo en Europe, se distingue des autres programmes en raison de son emphase sur la sécurisation des meilleures opportunités d'investissement et de publication. Le programme vise à favoriser le partage de connaissances et la synergie entre les participants de la région. Bien que le programme se déroulera principalement en ligne, des espaces de travail physiques seront disponibles dans 13 pays. De plus amples détails sur les pays et le programme seront annoncés prochainement.

«Nous visons à trouver les studios de jeux vidéo les plus prometteurs mais négligés»

Bora Koçyi?it, associé gérant de WePlay Ventures, a déclaré que «nous sommes ravis de travailler sur ce programme depuis longtemps. Chez WePlay, nous nous engageons à soutenir les studios de jeux vidéo en phase de démarrage de toutes les manières possibles. Nous avons reconnu que ces studios ont besoin d'une orientation stratégique et financière, qui constitue la base de notre programme d'accélération.»

«En collaboration avec les principaux acteurs de l'écosystème européen du jeu, nous avons créé ce que nous croyons être le plus grand programme d'accélération de jeux en Europe. Nous sommes convaincus que le programme dépassera les attentes et bénéficiera à l'ensemble de l'industrie du jeu de la région», a-t-il ajouté.

