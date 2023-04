Mediso présente le spectromètre IRM de nouvelle génération spinScan®





BUDAPEST, Hongrie, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Mediso a présenté son spectromètre IRM de nouvelle génération, spinScan®, qui succède à la machine précédemment utilisée dans la gamme de produits IRM nanoScan®. Le nouveau spectromètre a été spécialement élaboré pour les besoins de l'IRM. Il est équipé d'un module d'entrée RF extensible à très faible bruit et d'un système de calage dynamique en temps réel.

Le spectromètre est relié à trois applications logicielles développées par Mediso afin de fournir un flux de travail complet pour l'IRM. La plateforme de développement séquentiel pour un contrôle absolu des séquences d'impulsions et des algorithmes de reconstruction, l'InterViewtm FUSION approuvé par la FDA et validé cliniquement et Nuclinetm pour la planification de l'acquisition de routine, la reconstruction, le post-traitement et l'évaluation des images.

Gerg? Bagaméry, directeur du développement préclinique des produits chez Mediso, a commenté : « Notre principal objectif était de proposer un spectromètre IRM dédié, optimisé pour la qualité de l'image et fonctionnant de manière fluide avec nos plateformes logicielles validées cliniquement. Nous pensons qu'il s'agit d'un progrès considérable dans les performances de nos scanners de recherche, ainsi que d'une plateforme parfaite pour une gamme potentielle de produits cliniques ou sur le marché des équipementiers (OEM). »

Le spectromètre spinScan® est issu d'une technologie développée en continu depuis plus de 10 ans. Il comprend une plateforme FPGA SoC avec une architecture émetteur-récepteur hautement évolutive offrant plus de 128 canaux de réception et une résolution de gradient de l'ordre de la microseconde, avec un contrôle en circuit fermé par le biais d'interfaces optiques à grande vitesse. La compensation des courants de Foucault est réalisée par l'ajustement numérique de la préaccentuation transversale, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'image EPI. Le spectromètre spinScan® dispose de la vaste bibliothèque de séquences d'impulsions de Mediso avec une large gamme de protocoles d'imagerie facilement optimisés comprenant toutes les séquences anatomiques pertinentes ainsi que des protocoles de neuroimagerie et de spectroscopie haut de gamme.

La machine constitue une plateforme évolutive pour tous les systèmes d'IRM nanoScan®, en particulier pour les IRM autonomes utilisés dans le cadre de recherches précliniques haut de gamme.

À propos de Mediso :

Mediso travaille dans l'imagerie médicale depuis plus de 30 ans, avec un profil de développement, de fabrication, de vente et d'entretien d'appareils d'imagerie multimodale. La société propose des solutions complètes, de la conception du matériel au logiciel d'évaluation et de quantification, pour les soins cliniques aux patients et la recherche préclinique.

Mediso occupe une position de leader sur le marché de l'imagerie préclinique avec plus de 300 systèmes en service dans le monde. Outre les systèmes PET/CT et SPECT/CT nanoScan®, leaders sur le marché, Mediso propose également des systèmes IRM autonomes et des systèmes PET/IRM intégrés, basés sur un aimant sans cryogénie avec une puissance de champ de 3 T ou 7 T et un insert PET pour l'imagerie PET/IRM simultanée.

Les produits sont vendus directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de distribution dans plus de 100 pays dans le monde.

