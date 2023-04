Yili remporte cinq prix récompensant la qualité à Monde Selection 2023





BRUXELLES, 24 avril 2023 /CNW/ - Les lauréats 2023 des World Quality Selections de Monde Selection, tenus à Bruxelles, en Belgique, ont été annoncés. Yili a reçu cinq prix, dont un Or, trois Argent et un Bronze, pour ses produits phares : INIKIN Volcanic Mineral Water, Yili Organic Camel Milk Powder, PlantiFresh, Meiyitian Lactobacillus Drink White et Yili Ledou Milk Crisp Cup. Il s'agit d'une autre reconnaissance importante des produits de grande qualité de Yili, dans la foulée de son récent succès aux World Food Innovation Awards 2023.

Monde Selection, également connu sous le nom de World Quality Selections, est un leader mondial dans l'évaluation de la qualité des produits de consommation. L'organisme réunit un jury d'éminents spécialistes qui évalue la qualité, le goût et les autres attributs des produits selon une procédure d'évaluation rigide et des normes rigoureuses. Le jury est composé d'experts internationaux indépendants dans leurs propres domaines, y compris des dégustateurs d'eau, des technologues en saveurs, des chefs étoilés Michelin, des critiques alimentaires professionnels, et des membres d'Euro-Toques et des Mastercooks de Belgique.

Le produit primé INIKIN Volcanic Mineral Water est naturellement filtré à travers de la roche volcanique ignée et contient 5 types de minéraux volcaniques. Cette boisson de grande qualité au goût doux et sucré apporte des bienfaits pour la santé des consommateurs.

Yili Organic Camel Milk Powder est fabriqué à partir de lait biologique 100 % pur de chameaux de Bactriane, dans le désert d'Alxa et contient plus de 20 types de nutriments naturels.

PlantiFresh, la première boisson à base de plantes fabriquée à basse température de Yili, est produite par une réaction d'hydrolyse enzymatique simple pour extraire la douceur de l'avoine, offrant aux consommateurs une boisson saine et délicieuse.

Meiyitian Lactobacillus Drink White est un breuvage laitier sans gras avec lactobacilles actifs contenant 25 % moins de sucre. Produite au moyen d'un processus de fermentation unique, elle est bénéfique pour la santé gastro-intestinale des consommateurs en contribuant à réduire la charge digestive.

Yili Ledou Milk Crisp Cup, produit avec du lait importé de Nouvelle-Zélande, de vrais fruits et des prébiotiques, fournit de grandes quantités de nutriments nécessaires pour soutenir la croissance et le développement sains des enfants tout en ayant un goût merveilleux.

Les cinq prix décernés par Monde Selection récompensent les performances exceptionnelles de Yili en matière de qualité, de goût et d'innovation et démontrent la compréhension profonde des besoins des consommateurs et l'engagement du groupe à l'égard de son concept « il n'y a pas d'avenir sans innovation ».

Appelé à commenter l'accomplissement de Yili, M. Zhanyou Yun, vice-président du Yili Group, a déclaré que dans la foulée de sa « nouvelle vision pour la création de valeur », Yili continuera de faire progresser ses stratégies d'innovation afin de fournir aux consommateurs des produits et services de meilleure qualité, soutenir le développement de haute qualité de l'industrie mondiale des aliments sains, et s'efforcer de réaliser son rêve d'un « monde entièrement en santé ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061220/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061221/2.jpg

SOURCE Yili Group

24 avril 2023 à 22:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :