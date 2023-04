Everest Technologies promu partenaire platine de Manhattan Associates





Everest Technologies annonce aujourd'hui avoir été promue partenaire platine dans le cadre du programme Manhattan Value Partner (MVP). En qualité de partenaire, Everest Technologies est spécialisée dans le déploiement, l'optimisation, les tests et la mise à jour de toutes les solutions supply chain et commerciales de Manhattan, notamment Manhattan Active® Omni, Manhattan Active® Warehouse Management, et Manhattan Active® Point of Sale. Everest Technologies associe ses connaissances approfondies et son expertise technique pour aider ses clients à implémenter les solutions supply chain et commerciales de Manhattan en entrepôt, en cours de livraison et en magasin.

Bob Howell, vice-président exécutif de Manhattan Associates pour les Amériques, commente en ces termes la promotion d'Everest Technologies au rang de partenaire Platinum : « Manhattan Associates s'engage à développer, soutenir et promouvoir l'innovation qui optimise les supply chains et améliore l'expérience du consommateur final. Nous nous efforçons de récompenser les partenaires qui créent une expérience Manhattan sans accroc grâce à leurs solutions innovantes et à leur expertise. Les clients de Manhattan ont bénéficié de l'accès à l'expertise d'Everest Technologies en matière de conception, de test et d'implémentation de services ».

« Animés par une passion et déterminés à bâtir le meilleur cabinet de services professionnels au monde dans le domaine de la supply chain et de l'omnicanal. C'est une grande fierté pour Manhattan Associates d'être passé de Partenaire Or à Partenaire Platine. Cela conforte notre opinion affirmant que nous sommes les meilleurs dans nos activités et nous remercions Manhattan Associates de récompenser le travail fourni sans relâche par tous nos employés pour y parvenir », a déclaré Vineet Arya, CEO d'Everest Technologies.

Everest Technologies est partenaire de Manhattan Associates depuis plus de 5 ans. Manhattan Associates s'appuie sur un réseau mondial de partenaires dans les domaines du conseil, des services et de la technologie et s'engage à créer des partenariats efficaces, transparents avec une orientation solutions qui stimulent la croissance de la supply chain.

À propos d'Everest Technologies

Fondée en 1997, Everest Technologies est une entreprise technologique prête pour l'avenir, qui propose des solutions, des services et des talents personnalisés, afin de permettre à ses clients d'effectuer la transformation numérique de leurs solutions supply chain et commerciales. Elle met l'accent sur la fourniture de solutions informatiques pour le commerce de détail et la supply chain, en aidant les acteurs à accélérer l'adoption de la technologie pour favoriser la croissance et l'évolution.

