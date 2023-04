Vantage reçoit le prix du meilleur courtier de la région APAC aux ADVFN International Awards 2023





PORT VILA, Vanuatu, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le courtier multiactifs Vantage (ou « Vantage Markets ») a remporté le prix du meilleur courtier de la région APAC aux ADVFN International Awards 2023.

C'est la deuxième année consécutive que Vantage reçoit les plus hautes distinctions pour la région APAC. Cet événement suit de près l'annonce précédente de Vantage où dans laquelle l'entreprise déclare avoir reçu onze prix depuis le début de 2023.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du trading chez Vantage, a déclaré :

« Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour conserver sa position au sein de la région de l'Asie-Pacifique, alors que nous continuons de constituer une solide équipe d'analystes locaux pour répondre aux besoins de nos clients dans la région. Nos efforts en matière d'éducation atteignent maintenant des milliers de personnes, grâce à nos diffusions en direct, nos conversations communautaires sur Telegram, nos sites Web et nos cours en personne dans certains pays que nous espérons offrir à d'autres, selon les besoins de nos clients.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus pour nos efforts à ce stade-ci et nous ne comptons pas en rester là. Ce n'est que le commencement pour Vantage et nous sommes reconnaissants du soutien de nos clients qui sont toujours notre plus grande motivation pour continuer à faire mieux. »

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de CFD sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Forte de plus de 13 ans d'expérience sur le marché, les entités Vantage comptent aujourd'hui plus de 1 000 employés répartis dans plus de 30 bureaux dans le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée , ainsi qu'une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

tradez intelligemment @vantage.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061075/ADVFN_International_Financial_Awards_2023_APAC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/3998840/Vantage_Logo.jpg

24 avril 2023 à 18:41

Communiqué envoyé leet diffusé par :