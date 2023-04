Bombardier Défense inaugure sa salle d'exposition virtuelle et interactive au sommet Army Aviation Mission Solutions Summit 2023





Bombardier Défense présentera son large éventail de solutions pour des missions critiques au sommet qui se déroulera à Nashville (Tennessee), du 26 au 28 avril 2023

La salle d'exposition virtuelle permet aux clients et partenaires de voir les services de personnalisation axés sur la solution qui sont offerts pour les gammes d'avions Challenger et Global

Les avions présentés pour une visite virtuelle comprennent un Challenger 650 multimission et d'évacuation médicale, un Global 6500 de renseignement, surveillance et reconnaissance et un Global 8000 pour transport de passagers VIP



MONTRÉAL, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense s'apprête à inaugurer sa salle d'exposition virtuelle et interactive au sommet de l'Army Aviation Mission Solutions Summit 2023, tenu par l'Army Aviation Association of America (AAAA). Cette salle d'exposition immersive permet aux clients de voir des modèles tridimensionnels des avions, permettant une expérience pratique des services axés sur les solutions que peut livrer Bombardier Défense. Ce nouveau service permettra aux utilisateurs de voir diverses configurations d'avion, et de visualiser comment les avions Challenger et Global de Bombardier peuvent accomplir les missions les plus exigeantes.

La salle d'exposition virtuelle propose quatre configurations d'avion : un avion Global 8000 pour le transport de passagers VIP, un avion Global 6500 modifié pour les missions de renseignement, surveillance et reconnaissance et un avion Challenger 650 multimissions et d'évacuation médicale. Cette expérience immersive permettra aux clients d'explorer la disposition à l'échelle réelle de chaque aéronef, et d'apprécier pleinement les capacités de charge utile possibles. Cet outil propose également une vue à 360° de l'extérieur, et d'explorer les personnalisations offertes par Bombardier Défense pour les avions spécialisés.

« Constituant l'un des plus importants rassemblements du monde de l'aviation militaire des États-Unis, l'Army Aviation Mission Solutions Summit est l'endroit parfait pour que Bombardier présente son large éventail de solutions et inaugure sa salle d'exposition virtuelle. Cet outil précieux aidera les fournisseurs de systèmes spécialisés et les clients gouvernementaux à voir le plein potentiel de nos avions, a déclaré Steve Patrick, vice-président de Bombardier Défense. Bombardier Défense offre un choix complet d'avions qui peuvent soutenir toute une gamme des missions. Nous sommes fiers que nos avions soient en service auprès du gouvernement des États-Unis, ainsi qu'auprès de partenaires et alliés dans le monde entier. »

Les avions des séries Challenger et Global de Bombardier constituent la solution idéale pour tout le spectre de missions de surveillance, de patrouille maritime, de guerre électronique, de recherche et sauvetage, de transport de personnes de marque, et plus encore. Adoptés par des gouvernements du monde entier, les avions Challenger et Global sont la solution optimale pour l'utilisation militaire, grâce à leurs capacités de premier ordre et leurs performances incontestées. Bombardier a une expérience avérée dans la construction d'avions d'une endurance exceptionnelle, tout en offrant une fiabilité inégalée et de faibles coûts d'exploitation comparativement aux autres avions de leur catégorie.

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site defense.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

