Les membres du nouvel OAR approuvent le nouveau nom

TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Les membres du Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) ont approuvé le nouveau nom de l'organisme : Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).

« Aujourd'hui est un jour important pour le secteur, les investisseurs et nos employés, a affirmé Timothy Hodgson, président du conseil du nouvel OAR. Nous estimions qu'il était important d'établir le nouveau nom de l'organisme le plus tôt possible afin de définir pour celui-ci une identité claire et distincte qui évoque la confiance et l'intégrité. »

Durant l'assemblée, on a demandé aux membres d'approuver une modification des statuts de fusion et du Règlement no 1 afin de changer le nom de l'organisme, Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada.

Le nouveau nom requiert aussi l'approbation des autorités en valeurs mobilières provinciales et territoriales. Le nouvel OAR espère commencer à utiliser son nouveau nom autour du 1er juin prochain. Les membres auront jusqu'au 31 décembre 2024 pour effectuer toutes les mises à jour nécessaires.

Le logo de l'OCRI est une représentation visuelle du nouvel organisme d'autoréglementation unifié et illustre le rôle de l'OCRI en matière de réglementation et de protection des investisseurs. La police de caractères arrondie illustre l'accessibilité, la collaboration et l'ouverture. Le bouclier représente un insigne d'honneur, que les membres seront fiers d'afficher. Le logo suscite un sentiment de confiance, et les trois lignes figurent un mouvement vers le haut qui traduit l'évolution et la croissance. Ces lignes représentent également les trois principales parties prenantes du nouvel OAR : les investisseurs, les membres et les marchés financiers.

« Le nom et le logo du nouvel organisme nous aideront à aller de l'avant en tant qu'OAR unifié et fort, a souligné Andrew Kriegler, président et chef de la direction du nouvel OAR. Les deux anciens OAR ont accompli de grandes choses au fil des années, et tout le monde au sein de ces organismes devrait ressentir une grande fierté, mais le nouveau nom et le nouveau logo représentent notre avenir en tant que nouvel organisme et une nouvelle page pour le secteur. »

Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Le nouvel OAR exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.nouvelorganismedautoreglementationducanada.ca.

