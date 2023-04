TELUS plante son millionième arbre pour atténuer les changements climatiques





Depuis 1990, la planète a perdu environ un milliard d'acres de forêt1 et plus de 40 pour cent des forêts de varech de l'océan ont régressé au cours des cinq dernières décennies2



La technologie novatrice et les partenaires environnementaux de TELUS aident à reconstituer les forêts terrestres et marines dans le cadre de projets exécutés dans l'Ouest du Canada et à l'étranger.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a récemment célébré la plantation de son millionième arbre à TELUS Garden. Ce jalon incroyable équivaut à la plantation de 20 000 acres de forêt, soit 40 fois la superficie du parc du Mont-Royal, à Montréal. Un seul arbre adulte absorbe environ 22 kilogrammes de CO 2 , soit l'équivalent d'un véhicule à essence parcourant 76 kilomètres, et produit environ 100 kilogrammes d'oxygène par année. Tandis que la perte de biodiversité se poursuit dans le monde, nous devons prendre des mesures urgentes pour restaurer les écosystèmes et atténuer les changements climatiques. En partenariat avec des entreprises de restauration de premier plan, notamment Veritree et Flash Forest , TELUS s'efforce de tirer parti de la puissance de ses réseaux de pointe et de sa technologie novatrice pour révolutionner les solutions fondées sur la nature et reconstituer les forêts terrestres et marines. Pour commencer, TELUS, Veritree et Flash Forest mettent l'accent sur les projets de reboisement et de reforestation marine dans l'Ouest du Canada et à l'étranger.

« Il est d'une importance capitale de planter des arbres et de restaurer les forêts de varech, car les arbres et les habitats sous-marins sont essentiels aux solutions climatiques fondées sur la nature, affirme Geoff Pegg, directeur général, Durabilité, TELUS. Puisque le nombre d'arbres sur la planète a diminué d'environ 48 pour cent au cours des deux derniers siècles et que plus de 40 pour cent des forêts de varech à l'échelle mondiale ont régressé dans les cinq dernières décennies, nous aidons à révolutionner le reboisement et la reforestation marine pour restaurer des écosystèmes essentiels plus rapidement et plus efficacement. En outre, nous sommes déterminés à aider les entreprises à participer à ces efforts en leur offrant une gamme de solutions de reboisement et de reforestation marine. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous pensons que c'est ensemble que nous pourrons faire bouger les choses pour les générations futures. »

La mission de TELUS visant à restaurer les forêts terrestres et marines fait partie de son engagement à réduire son empreinte carbone et à devenir une entreprise zéro déchet et neutre en carbone d'ici 2030. Cette volonté de créer un futur meilleur et plus durable a une fois de plus permis à TELUS de figurer parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada . Le mois dernier, TELUS a publié son Rapport sur la durabilité 2022 . Ce document décrit la stratégie de l'entreprise et ses priorités environnementales, sociales et de gouvernance, dont l'objectif ambitieux d'utiliser une énergie entièrement tirée de sources renouvelables ou à faibles émissions d'ici 2025. Il met en valeur les pratiques commerciales durables de TELUS, notamment :

la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 45 pour cent à l'échelle de l'entreprise depuis 2010;

la production et l'achat de 215 000 mégawattheures d'énergie renouvelable depuis 2010;

le détournement des sites d'enfouissement de 70 pour cent des déchets de TELUS, soit une baisse de 1,7 pour cent d'octobre 2021 à septembre 2022.



En plus de figurer parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada, TELUS a aussi reçu le prix d'excellence en durabilité aux World Sustainability Awards 2022 ; est la seule entreprise de télécommunication à figurer au palmarès du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées du monde sur le plan de la durabilité; a été désignée comme la meilleure entreprise nord-américaine pour la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans le secteur des télécommunications pour une 21e année consécutive par l' indice boursier nord-américain Dow Jones ; a reçu le sceau inaugural Terra Carta pour son statut de chef de file de la transition énergétique liée aux changements climatiques; figure au 8e rang du classement des 100 meilleures entreprises en durabilité du magazine Sustainability ; s'est hissée au classement des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights; et a été désignée comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada en 2022.

Pour en savoir plus sur l'engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 30 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 68 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

24 avril 2023 à 15:25

