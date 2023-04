Expo qui s'est tenue à Wuhan, en Chine centrale, stimulera le développement intégré du tourisme culturel





La deuxième exposition chinoise (Wuhan) de la culture et du tourisme (CCTE) a été organisée conjointement par le Département de la publicité du Parti communiste chinois, le ministère de la Culture et du Tourisme de la RPC et le gouvernement populaire provincial du Hubei. Cette deuxième édition de la CCTE (Wuhan) a présenté de nouveaux modèles, formats et scénarios dans le domaine de la culture et du tourisme, dans le but de promouvoir le développement intégré des secteurs.

L'expo, qui s'est déroulée du 21 au 23 avril, a proposé une conférence majeure, six sessions, une plateforme transactionnelle basée sur le cloud et une série de foires commerciales de produits culturels et touristiques, avec une surface d'exposition totale d'environ 80 000 mètres carrés.

Plus de 2 000 exposants touristiques du pays et de l'étranger, les autorités compétentes de 15 pays, dont la France, l'Allemagne et le Portugal, et des organisations internationales du tourisme ont pris part à cet événement de premier plan.

Des salles d'exposition de 29 provinces chinoises, de régions autonomes, de villes et de la région administrative spéciale de Hong Kong ont été aménagées pour présenter les paysages naturels splendides et les diverses cultures du pays.

Des espaces d'exposition présentant les civilisations hautes en couleur du monde entier, ainsi que les ressources culturelles et touristiques de divers pays ont également répondu présent à l'exposition. (Édité par Su Dan, de Xinhua Silk Road, [email protected])

