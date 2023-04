Investissements routiers et aéroportuaires 2023-2025 - Kateri Champagne Jourdain et Yves Montigny annoncent plus de 618 M$ pour soutenir les transports routiers et aéroportuaires sur la Côte-Nord





BAIE-COMEAU, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable (volet transport aérien régional), M. Yves Montigny, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annoncent un investissement de 618 693 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers et aéroportuaires de la région de la Côte-Nord.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que la reconstruction de la route 138, dans le secteur de la rivière Portneuf, à Portneuf-sur-Mer, et la réfection du pont Jourdain, situé au-dessus de la rivière des Rapides, à Sept-Îles. Ces derniers comptent parmi les 71 projets prévus dans la région. Une somme de plus de 13 M$ sera également investie dans des projets aéroportuaires.

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de mobilité sur notre immense et magnifique territoire. Ils incarnent notre engagement d'offrir aux Québécois une meilleure mobilité et une sécurité accrue sur nos réseaux. Ce faisant, nous renforçons nos chaînes logistiques et stimulons la vitalité de nos communautés, en soutenant leur développement socioéconomique et en favorisant la création d'emplois de qualité. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« C'est plus d'un demi-milliard que nous obtenons sur la Côte-Nord en termes d'investissements routiers et aéroportuaires confirmés pour les deux prochaines années. Je suis très heureuse d'en faire l'annonce aujourd'hui! Il nous sera ainsi possible de concrétiser plusieurs projets aux retombées réelles et positives pour toute notre région. Ce sont des investissements qui auront un impact positif sur notre vitalité économique. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« C'est une très belle annonce pour la Côte-Nord et les 71 projets prévus dans la région vont permettre d'améliorer l'état de nos routes et des différentes structures afin d'assurer des déplacements plus fluides et efficaces. Plusieurs projets, dont la construction d'une voie de virage à Colombier et la reconstruction de la route 138 dans le secteur de la côte Bellevue à Franquelin, auront d'ailleurs des retombées significatives pour la sécurité des citoyens. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental de la ministre des Transports et de la Mobilité durable (volet transport aérien régional)

Les sommes investies dans la région de la Côte-Nord se répartissent comme suit :

111 166 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



61 204 000 $ pour améliorer l'état des structures;



432 967 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



13 156 000 $ pour des projets aéroportuaires;



200 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur la Route blanche.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

la construction d'une voie de virage à gauche, sur la route 138 face au CPE Magimuse, à Ragueneau ;

l'asphaltage du boulevard Laflèche, entre la rue Nouvel et le pont de la rivière Manicouagan, à Baie-Comeau ;

l'asphaltage de la route 138 entre Magpie et Rivière-Saint-Jean.

24 avril 2023 à 14:00

