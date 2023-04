Le groupe d'entreprises BlackPearl s'associe au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) pour combler le fossé entre le développement de produit et la mise en marché





THE WOODLANDS, Texas et BROMONT, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le groupe d'entreprises BlackPearl, concepteur et fabricant de classe mondiale de produits électroniques innovants, est fier d'annoncer un partenariat avec le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), basé à Bromont, Québec, Canada, en lien avec la nouvelle initiative discutée par le président Joe Biden et le premier ministre du Canada Justin Trudeau lors de la visite de M. Biden au Canada le mois dernier. Ce partenariat vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine en semi-conducteurs.

Les partenaires fondateurs du C2MI, IBM Canada Ltée, Teledyne MEMS et l'Université de Sherbrooke sont heureux d'accueillir BlackPearl comme nouveau membre pour compléter l'offre technologique du centre. Le rôle de BlackPearl est d'assister les centaines d'entreprises de l'écosystème du C2MI dans le développement et la commercialisation de leurs produits, ainsi que la supervision et la gestion de la ligne SMT dans cette infrastructure unique dont les capacités sont à la fine pointe des technologies.

Situé à Bromont, au Québec, le C2MI est le plus grand centre de recherche et de développement au Canada consacré exclusivement aux systèmes microélectroniques. Au coeur de tous les secteurs industriels, le C2MI favorise l'intégration des composants essentiels à l'utilisation et au déploiement des technologies numériques.

BlackPearl couvre le spectre de la conception, du design de produit, de la fabrication de circuits imprimés, de l'assemblage en surface et de l'assemblage avancé de puces électroniques, ainsi que de l'ingénierie mécanique, électrique, logicielle et de microprogrammation. Le partenariat avec le C2MI permet à BlackPearl de transformer des prototypes et des recherches préliminaires en produits prêts à être commercialisés, tout en diversifiant les chaînes d'approvisionnement essentielles à l'énergie propre, aux véhicules électriques, aux semi-conducteurs, à l'aérospatiale et à la défense. En outre, cette collaboration garantit le respect de normes strictes en matière d'environnement, de développement durable, de santé et de sécurité des travailleurs et d'engagement communautaire.

Pour conclure ce partenariat, BlackPearl a créé deux nouvelles entités canadiennes, BlackPearl Research, Inc. (Recherches Perle Noire, Inc.) et BlackPearl Innovation, Inc. (Innovation Perle Noire, Inc.), qui joueront un rôle de premier plan en matière d'investissement au Canada, en particulier à Bromont, au Québec, où une concentration de leaders mondiaux et d'entreprises du secteur des semi-conducteurs constitue la base du nouveau corridor industriel Albany-Bromont.

BlackPearl Research, Inc. (Recherches Perle Noire, Inc.) offre une multitude d'opportunités critiques aux entreprises canadiennes, qu'il s'agisse de startups ou de sociétés établies, et sa mission est de développer des initiatives de R&D afin de favoriser l'idéation de technologies modernes.

BlackPearl Innovation, Inc. (Innovation Perle Noire, Inc.) est une entreprise unique de production, de traitement et de logistique qui fournit des technologies rapides, des produits innovants et des solutions à des clients des secteurs de l'énergie, du biomédical, de l'industrie, de l'automobile et de l'aérospatiale. Son objectif est d'étendre son portefeuille à la fabrication de semi-conducteurs, à la microfabrication d'ASIC, au collage et à l'emballage de fils MEMS et à la fabrication de circuits imprimés de nouvelle génération pour l'écosystème de l'innovation au Québec.

"Dans notre domaine des technologies de pointe, il est toujours passionnant et inspirant d'avoir des partenaires pour qui la technologie se mêle à des idées novatrices et aiguise les esprits créatifs pour permettre le développement de produits technologiques nouveaux et inédits. Nous sommes ravis d'accueillir BlackPearl en tant que membre de notre centre de recherche. Leur savoir-faire, leur expertise et leur expérience dans le domaine de l'assemblage sur mesure et des systèmes embarqués seront un atout majeur pour l'ensemble de l'écosystème microélectronique québécois et canadien. Leur offre de services, qui s'ajoute à la nôtre, permettra de compléter les activités de recherche, de développement et de prototypage de nouveaux produits destinés à une multitude de segments de marché dans notre monde où les technologies numériques sont à l'avant-garde ", a déclaré Marie-Josée Turgeon, présidente-directrice générale du C2MI.

"C'est avec beaucoup d'enthousiasme que Technum Québec, zone d'innovation en technologies numériques, accueille BlackPearl à Bromont", a mentionné Normand Bourbonnais, président-directeur général de Technum Québec. "L'équipe de BlackPearl, pour qui le monde entier était une possibilité, a rapidement été convaincue que Bromont possédait tous les éléments lui permettant d'exploiter son plein potentiel."

BlackPearl remercie également Technum Québec, Investissement Québec et la Chambre de commerce Canada-Texas de l'avoir invitée à participer à la Zone d'innovation.

"La présence de BlackPearl à Bromont est une excellente nouvelle pour l'économie, non seulement pour la région, mais pour le pays tout entier. Le Canada est une plaque tournante mondiale des nouvelles technologies et cette annonce le confirme ", a déclaré l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi et ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

"À titre de ministre responsable de la région, c'est une grande fierté pour moi et plus largement pour notre gouvernement de voir le C2MI démontrer une fois de plus son leadership en matière d'innovation électronique. Cette annonce s'inscrit parfaitement dans le projet des zones d'innovation, et nous sommes impatients de constater l'envergure des retombées économiques positives pour l'Estrie. " a ajouté François Bonnardel, député de Granby et ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie.

"L'arrivée de BlackPearl dans la zone d'innovation à Bromont témoigne de l'attrait de notre territoire pour les investisseurs privés. Je suis fière de voir Technum Québec devenir un centre névralgique en matière de technologies numériques", a mentionné la députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest.

BlackPearl s'est engagé à soutenir la croissance du Canada en tant qu'acteur clé de l'écosystème des semi-conducteurs en constante évolution en Amérique du Nord. Avec ce partenariat, son objectif est de réduire considérablement la dépendance à l'égard des pays de l'Asie-Pacifique pour la fourniture de processus et de services essentiels à la fabrication de pointe et à la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Ils fourniront un environnement sécurisé dans lequel la propriété intellectuelle et la technologie canadiennes ne pourront pas être transmises, divulguées ou reproduites par des sociétés étrangères.

"BlackPearl est ravie de faire partie de l'écosystème de la Zone d'innovation et d'être membre et partenaire pour les technologies d'assemblage à la carte et d'électronique imprimée de C2MI. Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par le Consulat général du Canada à Houston et par Investissement Québec, qui a joué un rôle déterminant dans nos projets d'expansion et de relocalisation des semi-conducteurs. Ensemble, nous contribuerons à faire du Canada une puissance mondiale en matière de technologie et d'innovation en lançant plus rapidement des produits sur le marché, ce qui permettra de construire un avenir meilleur pour l'Amérique du Nord", a déclaré Misti Jeter, présidente-directrice générale de BlackPearl Technology, Inc.

La collaboration de BlackPearl avec le C2MI apportera non seulement des emplois et des revenus à l'écosystème québécois, mais contribuera également à positionner le Canada comme un acteur de premier plan dans la conception et la production de semi-conducteurs, de MEMS et de circuits imprimés. En investissant des ressources importantes dans la R&D, BlackPearl vise à soutenir la croissance et l'avancement de ces industries. En collaboration avec C2MI, BlackPearl est bien placée pour aider les entreprises nord-américaines et européennes à commercialiser rapidement et efficacement leurs produits technologiques, tout en mettant l'accent sur la qualité et la sécurité.

Pour célébrer l'événement, C2MI et BlackPearl organiseront une visite des installations et une conférence de presse le lundi 24 avril de 15 h 30 à 18 h 30 au C2MI.

À PROPOS DU GROUPE D'ENTREPRISES BLACKPEARL

Le groupe d'entreprises BlackPearl, dont le siège se trouve à The Woodlands, au Texas, est un assortiment passionnant d'ingénierie brillante associée à la fabrication et aux services à la clientèle. Il s'agit d'une société de développement de produits à la pointe de la technologie qui prend en charge les cycles de vie de la conception et du développement des produits, du début à la fin. Composée d'ingénieurs en électricité, en mécanique, en logiciels et en microprogrammes, leur équipe est prête à donner vie aux idées. Elle utilise les dernières technologies et innovations pour développer des solutions fiables qui résolvent les problèmes et améliorent les processus. Toutes les activités de conception et de fabrication sont réalisées en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez le site web de BlackPearl à l'adresse www.blackpearltechnology.com.

À PROPOS DE C2MI

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) sert de référence dans le développement et la commercialisation de composants essentiels aux technologies numériques, qui constituent un vecteur transversal à tous les secteurs économiques et sont essentiels à la création de richesse. S'appuyant sur une infrastructure de classe mondiale dans les domaines de la fabrication de systèmes microélectromécaniques (MEMS), de l'assemblage avancé de semi-conducteurs, de MEMS, de semi-conducteurs composés et de systèmes électroniques, ainsi que de l'électronique imprimable, le C2MI est au coeur de tous les secteurs d'activité industrielle intégrant des composants essentiels à l'utilisation et au déploiement des technologies numériques. Le Centre s'engage fortement à être un modèle unique de collaboration où la synergie entre partenaires industriels et académiques est nécessaire, voire essentielle, au développement de produits de nouvelle génération. Visitez : www.c2mi.ca.

24 avril 2023 à 13:30

