Nominations au comité de direction du CCRRA





TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA) est ravi d'annoncer la nouvelle composition de son comité de direction. Huston Loke (Ont.) a été nommé président, et Janette Seibel (Sask.), Scott Moore (Man.) ainsi que Nathalie Sirois (Qc) occuperont les fonctions de vice-présidents. Ils ont tous rendu un hommage chaleureux au président sortant, Robert Bradley (Î.-P.-E.), pour son leadership.

M. Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, supervise les pratiques du marché et des entreprises, y compris la délivrance de permis et la réglementation régissant les compagnies d'assurance de personnes et de dommages ainsi que la distribution de produits d'assurance. Auparavant, il a travaillé à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, a été conseiller du chef de la direction d'un assureur hypothécaire et a assumé la présidence d'une agence de notation. Il a également siégé au Comité de stabilité financière et a occupé le poste de vice-président du Conseil canadien des autorités de réglementation des courtiers hypothécaires.

« Je suis honoré d'être élu président du CCRRA. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec les membres du CCRRA en vue d'accroître la protection des consommateurs, d'exercer une supervision efficace et d'échanger avec les parties intéressées » a déclaré M. Loke.

La nomination des nouveaux membres au comité de direction a eu lieu après la publication récente du plan stratégique 2023 - 2026 du CCRRA, lequel se trouve sur son site Web à l'adresse https://www.ccir-ccrra.org .

À propos du CCRRA

Le CCRRA est une association intergouvernementale regroupant des organismes de réglementation d'assurance. Il a pour mandat de faciliter et de promouvoir un régime de réglementation canadien qui veille avec efficacité aux intérêts du public. Ses membres collaborent à l'élaboration de solutions aux questions de réglementation courantes.

Renseignements :

Sylvain Théberge

(médias francophones - Montréal)

514 940-2176

Russ Courtney

(médias anglophones - Toronto)

437 225-8551

SOURCE Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA)

24 avril 2023 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :