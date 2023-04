Un vice-président directeur de l'ARSF va diriger les responsables de la réglementation d'assurance au Canada





Huston Loke s'engage à favoriser le traitement équitable des consommateurs

TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Huston Loke, vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie, de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) vient d'être nommé président du Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance (CCRRA). Le CCRRA est un organisme national regroupant toutes les autorités de réglementation provinciales et territoriales, ainsi que le Bureau du surintendant des institutions financières du gouvernement fédéral. Ensemble, ces organisations s'attachent à favoriser le traitement équitable des consommateurs tout en veillant à l'efficacité et à l'efficience de l'encadrement réglementaire du secteur des assurances.

«?La priorité absolue du CCRRA, comme celle de l'ARSF, est la protection des consommateurs, indique M. Loke. La population canadienne compte sur les assurances pour garantir sa sécurité financière et sa tranquillité d'esprit. Je me réjouis à l'idée de partager des perspectives avec nos partenaires de la réglementation, et ce, en vue d'améliorer les choses pour les personnes et les familles dans tout le pays.?»

M. Loke fait partie de l'ARSF depuis sa création en 2019 et compte près de 30 ans de leadership dans la réglementation des services financiers. En qualité de président du CCRRA, il est bien placé pour favoriser et promouvoir une réglementation efficiente et efficace du secteur des assurances au Canada, de manière à mieux protéger les consommateurs et à élaborer des solutions aux enjeux réglementaires courants.

Récemment, le CCRRA a exhorté les assureurs à mettre fin à la vente de nouveaux contrats de gestion distincte assortis de frais d'acquisition différés, a proposé des changements visant à aider les investisseurs à mieux comprendre les frais et les coûts qu'ils paient sur les fonds communs de placement, et a partagé des recommandations avec les assureurs pour aider les propriétaires résidentiels à protéger leurs biens contre les risques posés par le changement climatique.

À l'avenir, les efforts seront centrés sur l'amélioration de la collaboration entre les autorités de réglementation au niveau national afin de protéger les consommateurs canadiens, en s'appuyant sur le succès d'un récent examen des sociétés de gestion de l'assurance-vie et de l'assurance-santé mené par l'ARSF, qui a identifié un préjudice potentiel pour les consommateurs dans les ventes d'assurance-vie.

«?Avec l'aide de ses homologues dans l'ensemble du pays, le CCRRA veillera à ce que tous les Canadiens obtiennent les produits d'assurance qui leur conviennent, à eux et à leur famille, déclare M. Loke. Les autorités de réglementation sont plus puissantes lorsqu'elles travaillent ensemble, et toute la population canadienne bénéficiera de cette collaboration.?»

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

