Plus de 600 militants syndicaux se réunissent à Toronto à l'occasion du Congrès national d'orientation du Syndicat des Métallos





Plus de 600 membres et alliés du Syndicat des Métallos de partout au Canada se réuniront cette semaine à Toronto à l'occasion de son Congrès national d'orientation.

Aux centaines de délégués élus des Métallos se joindront des douzaines d'invités nationaux et internationaux sous la bannière du congrès «S'impliquer, Mobiliser, Organiser». Le congrès d'une durée de quatre jours, qui commencera le mardi 25 avril, aura lieu au Sheraton Centre Toronto situé dans le centre-ville.

Le Congrès national d'orientation du syndicat a normalement lieu tous les trois ans et constitue le plus grand rassemblement de Métallos canadiens. Il devait initialement avoir lieu en 2022, mais il a dû être reporté d'une année en raison de circonstances liées à la pandémie.

«Tout au long de la pandémie, nos membres et des millions d'autres travailleurs et travailleuses canadiens ont continué de faire tourner l'économie, tout en persévérant face à des défis et des sacrifices sans précédent», a fait valoir Marty Warren, directeur canadien du Syndicat des Métallos.

«Nos militants de la base au pays se réunissent cette semaine afin d'établir le programme de notre syndicat pour les trois prochaines années et de relever les défis que posent l'inflation élevée, les profits démesurés des entreprises et les attaques antisyndicales à la fois des gouvernements et des employeurs», a ajouté Marty Warren, qui a pris les rênes du syndicat au Canada en mars 2022.

Le congrès des Métallos débutera mardi à 9 h dans la grande salle de bal du Sheraton Centre, où le directeur canadien prononcera l'allocution d'ouverture.

Parmi les conférencières et conférenciers qui s'adresseront aux délégués se trouvent le chef néo-démocrate fédéral Jagmeet Singh, la présidente du Congrès du travail du Canada Bea Bruske, le président international du Syndicat des Métallos Thomas M. Conway, la journaliste d'enquête du Toronto Star Sara Mojtehedzadeh, et de nombreux autres invités.

Des mises à jour sur les délibérations seront disponibles quotidiennement sur le site www.metallos.ca, et une collection de photographies sera affichée sur Flickr.

Pour s'inscrire à la messagerie texte, il suffit de texter "congres2023" au numéro de téléphone 32323.

Des mises à jour seront également disponibles sur les sites des médias sociaux suivants :

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

24 avril 2023 à 13:00

