Le gouvernement du Canada appuie l'électrification de la flotte d'autobus du district scolaire de Langley





LANGLEY, BC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, a annoncé un investissement fédéral de 13 800 $ pour soutenir l'électrification de la flotte d'autobus du district scolaire de Langley.

Le financement servira à élaborer une stratégie de transition à des autobus à zéro émission pour les écoles de Langley. Le projet comprend l'évaluation du parc d'autobus actuel, l'élaboration d'une feuille de route vers la carboneutralité, la détermination des besoins en matière d'entretien et d'exploitation, l'établissement des coûts ainsi que l'élaboration d'un plan de mise en oeuvre.

Cet investissement aidera Langley à contribuer à l'atteinte de l'objectif que s'est fixé le Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 en fournissant un transport en commun confortable et propre aux étudiants.

En investissant dans les infrastructures de transport en commun, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Investir dans des infrastructures de transport en commun à zéro émission est essentiel pour construire les communautés durables de demain. C'est pourquoi nous travaillons avec le district scolaire de Langley pour aider à faire passer les autobus scolaires de Langley à des véhicules à zéro émission. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires pour investir dans des projets comme celui-ci, qui nous rapprochent de l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 et de l'édification d'un Canada plus fort et plus sain. Nous remercions l'arrondissement scolaire de Langley de s'être associé à nous dans le cadre de ce projet fantastique qui profitera à nos élèves et aux membres de notre collectivité dans la ville de Langley et le canton de Langley. »

John Aldag, député de Cloverdale-Langley City, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En tant que l'un des districts scolaires à la croissance la plus rapide de Colombie-Britannique, nous nous réjouissons de ce financement, car il servira à nos élèves actuels et futurs, à notre personnel et à nos familles. Nous reconnaissons que ce soutien nous aide à poursuivre nos objectifs en matière d'efficacité et de durabilité environnementale. »

Candy Ashdown, présidente du conseil scolaire de Langley

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 13 800 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Le district scolaire n° 35 de Langley fournit 3 450 $.

investit 13 800 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). Le district scolaire n° 35 de fournit 3 450 $. Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes de ses deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent demander un financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal.

, qui s'est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars dans les autobus à zéro émission dans le cadre de son plan de croissance triennal. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral prévisible et à long terme pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en financement fédéral prévisible et à long terme pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission est un complément au Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement du Canada s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

24 avril 2023 à 12:30

