Le gouvernement du Canada investit dans l'électrification de la flotte d'autobus de Saskatoon

SASKATOON, SK, le 24 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Charlie Clark, maire de Saskatoon, et Josipa Petruni?, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation sur le transport urbain du Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 420 000 $ pour planifier l'électrification du parc d'autobus de Saskatoon Transit.

Grâce à ce financement, Saskatoon Transit créera une stratégie en cinq phases qui permettra d'examiner les coûts, d'évaluer les risques et les avantages, et d'identifier les infrastructures et les ressources internes nécessaires à la transition vers un parc de véhicules à faible émission de carbone. Ce plan guidera la Ville de Saskatoon dans ses efforts à atteindre son objectif d'électrification complète de sa flotte d'autobus.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« L'électrification de notre secteur des transports est une des mesures les plus efficaces que nous pouvons prendre afin de réduire nos émissions et bâtir une économie propre. Ce financement va permettre à Saskatoon Transit de planifier l'électrification réussie de leur flotte d'autobus, qui va offrir une option de transport plus silencieuse et plus propre aux citoyens de Saskatoon. Notre gouvernement va continuer de travailler avec ses partenaires en Saskatchewan et d'un bout à l'autre du pays pour bâtir des systèmes de transport collectif sur lesquels les Canadiens peuvent compter. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement important permettra à Saskatoon de prendre des mesures cruciales en vue de moderniser et d'électrifier son parc d'autobus. s. Le récent projet pilote d'autobus électriques n'a montré que quelques-uns des avantages qui peuvent être obtenus grâce à l'évolution rapide de la technologie dans le domaine des transports. Le fait d'assurer des déplacements efficaces et de réduire les coûts, tout en prenant des mesures pour atteindre les objectifs de notre plan communautaire de réduction des émissions, contribuera à garantir un réseau de transport en commun moderne et durable pour les gens de Saskatoon. »

Charlie Clarke, maire de Saskatoon

« Pour le CRITUC, le développement durable est un processus continu. Nous nous sommes engagés à faire des pas de géant vers un avenir sans émissions, et notre collaboration avec la ville de Saskatoon et Saskatoon Transit en est la preuve. Ce projet ne se limite pas à la modernisation des parcs de véhicules; il s'agit d'assumer la responsabilité de l'avenir de nos collectivités et de la santé et du bien-être de nos citoyens. Nous sommes fiers de faire partie de l'histoire de la Saskatchewan. »

Josipa Petruni?, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

Le gouvernement du Canada investit 336 000 $ dans ce projet et la Ville de Saskatoon investit 84 000 $.

investit 336 000 $ dans ce projet et la Ville de investit 84 000 $. Lancé en 2021, le Fonds pour le transport en commun à zéro émission de 2,75 milliards de dollars soutient les sociétés de transport en commun et les exploitants d'autobus de transport scolaire du Canada qui électrifient leurs parcs d'autobus.

qui électrifient leurs parcs d'autobus. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport en commun à mener à bien leurs travaux de planification et d'augmenter leur niveau de préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les sociétés de transport en commun à mener à bien leurs travaux de planification et d'augmenter leur niveau de préparation à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. Le CRITUC a pour mission d'appuyer la commercialisation de technologies dans le cadre de projets collaboratifs de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

. Ce projet s'aligne sur le plan communautaire à faibles émissions de Saskatoon , une feuille de route à long terme qui permettra à la Ville d'atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

Bâtir l'avenir du transport en commun au Canada : Des modes de transport en commun sains et durables pour tous

https://www.infrastructure.gc.ca/transit-transport/index-fra.html

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

https://cutric-crituc.org/fr/

Plan d'action climatique de Saskatoon - Rapport d'étape de 2021

https://www.saskatoon.ca/sites/default/files/documents/Climate%20Action%20Plan%202022-Nov7-digi.pdf

