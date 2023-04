La marque PATRÓN® invite les Canadiens et les Canadiennes à passer un été de rêve sous le soleil grâce à sa tequila au goût naturellement sucré et délicieusement onctueux - VOICI : PATRÓN EL CIELOtm





PATRÓN redéfinit la tequila de prestige en ajoutant PATRÓN EL CIELO à son portefeuille mondial, la première tequila de prestige distillée quatre fois.

TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - PATRÓN®, le numéro un mondial de la tequila de prestige*, fait croître sa gamme avec le lancement mondial de PATRÓN EL CIELO, l'innovation ultime en matière de tequila Silver. PATRÓN EL CIELO est la première tequila de prestige distillée quatre fois sur le marché, qui libère les saveurs douces et naturelles de l'agave et qui offre un goût incomparable avec une finition vive, fraîche et onctueuse. Elle reste fidèle au processus de production PATRÓN en utilisant l'agave bleu Weber de qualité supérieure, et elle est composée d'ingrédients entièrement naturels, sans arôme artificiel ni sucre ajouté. PATRÓN EL CIELO arrive juste à temps pour faire briller l'été au Canada et dans le monde entier. Grâce à son goût rafraîchissant, elle est idéale à siroter avec de la glace et une tranche d'orange en toute occasion, de jour comme de nuit, tout au long de l'été.

« PATRÓN EL CIELO est d'une douceur rayonnante et offre une expérience unique aux amateurs de tequila grâce à son goût naturellement sucré d'une rareté impressionnante. » a déclaré Kathy Parker, responsable du marketing à l'échelle mondiale chez PATRÓN. « En distillant une quatrième fois notre emblématique tequila Silver pour produire une tequila de prestige, une première dans sa catégorie, le maître-distillateur David Rodriguez a vraiment repoussé les limites grâce à un processus distinctif complexe : distiller la tequila sans sacrifier la saveur. Cela exige un savoir-faire remarquable, et nous sommes extrêmement fiers de cette innovation audacieuse créée par son équipe. »

Grâce à sa tequila composée entièrement d'ingrédients naturels, c'est-à-dire d'agave bleu Weber, d'eau et de levure, préparés en petites quantités pour garantir l'uniformité et la qualité, PATRÓN EL CIELO atteint l'objectif ultime de la marque : créer la meilleure tequila au monde. PATRÓN EL CIELO est riche en notes sucrées et citronnées, avec un éclat qui la rend parfaite pour les célébrations estivales. Fruit d'un processus de distillation unique et de plus de 150 séances de dégustation, cette création unique en son genre témoigne des innombrables heures, des expérimentations passionnées et des efforts extraordinaires déployés par PATRÓN pour créer une tequila naturellement parfaite, consolidant ainsi la position de la marque en tant que pionnière de l'industrie.

« Pour la toute première fois, nous avons mis au point une tequila de prestige avec une quatrième distillation, un processus extrêmement rare dans l'industrie, en utilisant le plus petit alambic en cuivre de l'Hacienda PATRÓN. Alors que l'ajout d'une autre étape de distillation soit souvent considéré à tort comme un facteur de dilution des arômes, ce n'est pas le cas pour PATRÓN EL CIELO. » explique David Rodriguez, maître-distillateur chez PATRÓN. « Notre objectif est d'atteindre la perfection dans chaque goutte. En utilisant ce processus unique de distillation en quatre temps, nous avons libéré la douceur et l'onctuosité naturelles de l'agave pour offrir une tequila incroyablement douce et légère. "

Que ce soit lors d'une soirée animée sur une terrasse, d'une fête au bord de la piscine ou d'une soirée dans une boîte de nuit, PATRÓN EL CIELO fait briller chaque moment dès que son bouchon saute, du matin au soir! Cette tequila exceptionnelle est vendue dans une élégante bouteille en verre ornée de motifs dorés inspirés de la pierre volcanique de Tahona, utilisée pour produire la tequila PATRÓN. D'autres éléments viennent aussi agrémenter la bouteille et s'inspirent des champs d'agaves et de la magnifique lumière que l'on retrouve dans les montagnes de Jalisco au Mexique, terre natale de PATRÓN.

De Toronto à Montréal, d'Ibiza à New York, de Mykonos à Londres et partout ailleurs, PATRÓN EL CIELO illumine l'été de mille feux, tout près de chez vous.

PATRÓN EL CIELO est la première tequila de prestige distillée quatre fois. Elle est disponible à l'échelle mondiale et au Canada auprès des principaux détaillants de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'en commande privée au Québec, au prix de détail suggéré de 249 $ CA **.

* Base de données mondiale de l'IWSR 2021

**Les prix internationaux varient

