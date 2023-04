Québec franchit une nouvelle étape dans l'agrandissement de l'Hôpital d'Amos





AMOS, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, annoncent aujourd'hui que le projet d'agrandissement et de modernisation des unités d'urgence et de soins intensifs de l'Hôpital d'Amos franchit une nouvelle étape avec l'élaboration de son dossier d'affaires.

Le projet consiste à agrandir et à moderniser les unités d'urgence et de soins intensifs de manière à offrir des milieux de soins modernes et mieux adaptés aux besoins de la population. La capacité de l'urgence sera rehaussée à douze civières (contre sept actuellement) et deux lits seront ajoutés aux soins intensifs, portant le total à six lits. Le nouveau pavillon sera conçu pour recevoir, dans une phase subséquente, un étage additionnel permettant d'aménager un nouveau bloc opératoire.

L'amélioration des infrastructures de soins de santé pour mieux répondre aux besoins de la population et la création d'environnements de travail plus attrayants sont des éléments clés du Plan Santé proposé par le ministre Dubé. Ce projet vise à améliorer l'expérience des patients et la qualité des milieux de soin pour les citoyens et les citoyennes d'Abitibi-Ouest, tout en augmentant l'attractivité et la rétention du personnel.

Citations :

«?C'est afin de rendre notre réseau de la santé et des services sociaux plus humain et performant, l'engagement phare de notre Plan santé, que nous travaillons activement à offrir des infrastructures modernes et adaptées aux besoins de la population. L'agrandissement et la modernisation de l'Hôpital d'Amos auront une forte incidence positive sur la population, mais aussi sur les conditions de travail de notre personnel de santé. Avec les équipements modernes qui sont prévus, nous pourrons mieux intervenir et plus efficacement.?»

Christian Dubé, ministre de la Santé

«?Chaque étape que nous franchissons est une très bonne nouvelle pour la concrétisation de cet important projet pour la région. Les installations actuelles sont vétustes et, à terme, les travaux permettront d'améliorer le fonctionnement de notre hôpital ainsi que la qualité des services offerts à la population. C'est un projet majeur et je suivrai avec une attention particulière toutes les autres étapes de sa réalisation.?»

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants :

Le coût estimé du projet est de 146 millions $.

Notons que le projet inclut maintenant les infrastructures nécessaires afin de permettre la construction ultérieure d'un bloc opératoire et de l'unité de retrait des dispositifs médicaux afférente sur un étage additionnel.

La Société québécoise des infrastructures ( SQI ) a été désignée comme gestionnaire du projet.

