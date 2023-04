Chantiers et cônes à Montréal - Québec agit et revoit ses normes en matière de signalisation sur les chantiers





MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a profité de son passage au Forum stratégique sur les infrastructures de transport, organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), pour annoncer des ajustements aux normes de signalisation.

Dès le mois de juin, différentes mesures de ces normes seront revues afin de limiter les répercussions des chantiers sur le réseau municipal. Parmi les modifications apportées, notons que :

les cônes orange actuels seront remplacés par d'autres modèles plus compacts et mieux adaptés aux milieux restreints et urbains;

les panneaux annonçant un trottoir fermé seront plus petits;

une troisième planche horizontale sera ajoutée aux barrières utilisées pour bloquer les trottoirs afin d'en améliorer la détection par les personnes non voyantes.

Par ces mesures, la ministre donne donc suite au rapport sur la gestion des chantiers de la CCMM dévoilé en janvier dernier, ainsi qu'aux demandes formulées par la Ville de Montréal à l'occasion du sommet sur les chantiers qui s'est tenu en mars dernier.

D'ici la fin de l'année, d'autres ajustements seront faits, dont la révision des dessins normalisés indiquant la signalisation temporaire à installer dans un chantier pour les adapter au milieu urbain. Ainsi, des catégories de vitesses inférieures à 60 kilomètres par heure seront ajoutées pour que la signalisation utilisée convienne mieux à l'emplacement des chantiers. Cela pourra réduire l'impact de la signalisation sur l'espace public et l'environnement urbain. Par ailleurs, cette mesure améliorera l'accès aux commerces et aux stationnements à proximité d'un chantier.

Dans le même sens, le recours aux glissières métalliques au lieu de cônes orange pour séparer les zones de chantiers des passages pour piétons sera évalué. Cela permettra de réduire considérablement le nombre de cônes aux abords des chantiers, sans compromettre la sécurité des piétons. De plus, il pourrait être envisagé de créer un pictogramme pour remplacer le texte indiquant un trottoir barré afin d'améliorer la compréhension des panneaux par les usagers.

En collaboration avec la Ville de Montréal et les partenaires, le gouvernement du Québec s'engage à revoir l'habillage des chantiers dans le centre-ville et les zones touristiques. Cette mesure permettra de rendre les lieux visuellement plus agréables pendant la période des travaux. Une cellule d'innovation sera créée dans le comité Mobilité Montréal, pour recenser les meilleures pratiques et mettre en application d'autres moyens qui permettront d'atténuer les répercussions des chantiers sur la circulation.

Citations

« Un grand ménage s'impose sur nos chantiers montréalais! Nous sommes en mode solution pour offrir aux Montréalais et aux touristes une mobilité plus fluide et plus efficace dans la région métropolitaine. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec la Ville de Montréal et différents partenaires afin de mettre de l'avant des solutions permettant des déplacements sécuritaires et agréables. Les chantiers sont inévitables, mais l'amélioration de la signalisation peut atténuer leurs conséquences sur les usagers du réseau routier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« J'accueille très positivement les mesures concrètes annoncées aujourd'hui par la ministre Guilbault. Nous sommes déterminés à limiter les irritants liés aux chantiers et ces mesures contribueront à atteindre cet objectif. Les chantiers sont essentiels au dynamisme de Montréal, mais nous prenons les moyens de rendre nos rues plus accueillantes et sécuritaires. Au cours des prochains mois, d'autres améliorations issues du sommet sur les chantiers seront annoncées, et profiteront à l'ensemble de la population et aux visiteurs. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Je salue le leadership de la ministre Guilbault. Nous avons besoin d'un changement de culture chez toutes les parties prenantes pour accroître la fluidité des déplacements dans la ville. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est responsable de plusieurs travaux d'envergure et il était ainsi essentiel que le gouvernement du Québec participe à la réflexion. Les mesures annoncées ce matin permettront de mieux intégrer les zones de travaux dans la trame urbaine et, à terme, d'ajuster les règles de gestion des chantiers au contexte spécifique de la métropole. »

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Faits saillants

Le Tome V - Signalisation routière présente l'ensemble des normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable relatives à la signalisation des routes et des voies cyclables.

présente l'ensemble des normes du ministère des Transports et de la Mobilité durable relatives à la signalisation des routes et des voies cyclables. Cet ouvrage sera ajusté pour tenir compte des modifications annoncées.

Liens connexes

