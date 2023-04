Le gouvernement du Canada dévoile les détails des célébrations canadiennes pour le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III





Les Canadiens et Canadiennes pourront célébrer le couronnement du Roi de différentes façons.

OTTAWA, ON, le 24 avril 2023 /CNW/ - Depuis plus de 50 ans, Sa Majesté le roi Charles III entretient des liens étroits avec notre pays et une relation spéciale avec les Canadiens et les Canadiennes. Son couronnement marque un événement historique, une première en 70 ans pour notre monarchie constitutionnelle, et souligne le début de son règne comme Roi du Canada.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, dévoile les détails des célébrations canadiennes entourant le couronnement de Sa Majesté.

Célébration canadienne du couronnement



Le 6 mai 2023, à 10 h (heure de l'Est), une célébration aura lieu au 144, rue Wellington, à Ottawa. La célébration rassemblera des artistes et des orateurs qui reflètent les valeurs que partagent le Canada et Sa Majesté, telles que la protection de l'environnement, l'importance du service à autrui et la mise en valeur de la diversité de notre pays.

Parmi les performances, mentionnons le groupe algonquin Eagle River Singers, la poète slam Sabrina Benaim, l'auteure-compositrice-interprète Florence K, la chorale Ottawa Regional Youth Choir, et le groupe de musique traditionnelle Inn Echo. Le muraliste et illustrateur Dominic Laporte réalisera également une oeuvre sur place. Ces performances seront une occasion de marquer ce moment et de mettre à l'honneur les valeurs qui nous sont chères.

L'événement d'une heure comprendra aussi des prises de parole par Albert Dumont, conseiller spirituel algonquin reconnu pour son action sociale axée sur l'appui aux jeunes et la défense des droits des peuples autochtones, et Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale active dans sa communauté et championne du service aux autres et de l'engagement bénévole.

De plus, Postes Canada procédera à un dévoilement pour souligner le couronnement du nouveau monarque, tandis que l'Autorité héraldique du Canada dévoilera des emblèmes liés au changement de règne.

Une salve d'honneur de 21 coups de canon sera tirée à partir de la Colline du Parlement pour marquer la fin de la célébration. Afin de souligner le lien qui unit depuis toujours le roi aux Forces armées canadiennes, la Sérénade de cordes de la Musique centrale des Forces performera également durant l'événement.

Des dignitaires du Tableau de la préséance pour le Canada, dont des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada, d'éminents Canadiens et des personnes qui soutiennent des causes chères à Sa Majesté seront présents.

La célébration sera télédiffusée en direct partout au pays. De plus, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Patrimoine canadien et sur le compte Facebook de la Couronne au Canada afin que toute la population canadienne puisse y assister.

Des activités partout au pays

Le couronnement du roi Charles III sera souligné de plusieurs façons.

Les 6 et 7 mai 2023, le public sera invité à participer à des activités gratuites à Rideau Hall, à Ottawa. Ils pourront visiter la résidence de la gouverneure générale, les jardins et la serre, visionner un enregistrement de la cérémonie du couronnement, écouter les prestations musicales des membres de la Musique centrale des Forces armées canadiennes et en apprendre davantage sur le rôle et l'histoire de la Couronne au Canada.

Tout au long de la fin de semaine, la tour de la Paix ainsi que d'autres édifices fédéraux dans la région de la capitale du Canada seront illuminées en vert émeraude afin de souligner cet événement historique. Les sites d'intérêt ailleurs au pays sont encouragés à participer à cette activité d'illumination. Des illuminations auront aussi lieu le 7 mai au Royaume-Uni et dans d'autres pays du Commonwealth.

Enfin, partout au pays, plusieurs lieutenants-gouverneurs et commissaires territoriaux inviteront les Canadiens et Canadiennes à participer à des activités qui se dérouleront dans leurs communautés pour marquer cet événement important, incluant des célébrations communautaires, des parades militaires, des plantations d'arbres et des expositions.

Soutien pour des ressources éducatives

Patrimoine canadien, par l'entremise du Fonds pour l'histoire du Canada, accorde un financement de 257 000 dollars à la Société géographique royale du Canada pour soutenir la création de matériel pédagogique commémorant le couronnement du roi Charles III et ses liens avec le Canada.

Les ressources partagées par la Société géographique mettront en lumière deux domaines prioritaires communs pour Sa Majesté et le Canada : l'environnement et la réconciliation avec les peuples autochtones.

Site Web et emblème canadien du couronnement

Vous pouvez maintenant visiter le site Web du couronnement pour en apprendre davantage sur les activités commémoratives entourant le couronnement de Sa Majesté et pour voir l'emblème canadien du couronnement ainsi que son symbolisme. Vous y retrouverez également des renseignements sur le roi Charles III, son rôle et sa relation avec notre pays.

Citations

« Sa Majesté le roi Charles III a toujours entretenu des liens forts avec notre pays et les gens qui y vivent, et ce, depuis plus de 50 ans. C'est avec plaisir que notre gouvernement partage aujourd'hui les détails des commémorations canadiennes en l'honneur du couronnement du Roi. Je vous invite à prendre part aux activités et à souligner ce moment historique pour notre pays. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Postes Canada est fière de souligner le couronnement du nouveau monarque en dévoilant le premier timbre canadien à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III. Cette initiative s'inscrit dans une longue tradition d'émission de timbres courants à l'effigie du souverain canadien, qui remonte à plus de 170 ans. »

- Jo-Anne Polak, première vice-présidente, Communications d'entreprise et aux employés, Postes Canada

« L'héraldique est un moyen de raconter en images l'histoire d'une personne, d'un groupe ou d'un pays. L'Autorité héraldique du Canada est très fière de pouvoir marquer visuellement le règne de Sa Majesté le roi Charles III en lui donnant une touche canadienne. »

- Samy Khalid, Héraut d'armes du Canada

« Le couronnement du roi Charles III est plus qu'un moment d'apparat et de célébration, c'est une occasion unique d'améliorer la connaissance et la compréhension qu'a la population canadienne de la Couronne au Canada et de notre système de démocratie parlementaire et de monarchie constitutionnelle. C'est aussi l'occasion d'en apprendre plus sur le Roi lui-même, sur les liens profonds qui l'unissent à notre pays, et sur sa contribution à l'environnement, à la réconciliation et au secteur caritatif au Canada, forgée au cours des 50 dernières années auprès de nombreuses organisations et des Forces armées canadiennes. La Société géographique royale du Canada est fière de s'associer à Patrimoine canadien en ce moment historique. »

- John Geiger, chef de la direction, Société géographique royale du Canada

Les faits en bref

Le Canada est une monarchie constitutionnelle où le souverain est le chef de l'État canadien.

est une monarchie constitutionnelle où le souverain est le chef de l'État canadien. Sa Majesté le roi Charles III a accédé au trône le 8 septembre 2022, à la suite du décès de la reine Elizabeth II.

Le Roi visite le Canada depuis plus de 50 ans et a effectué 18 visites officielles jusqu'à présent. Sa visite la plus récente, en compagnie de la reine consort, a eu lieu en mai 2022 pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Le Fonds pour l'histoire du Canada appuie l'élaboration de matériel pédagogique et d'activités qui contribuent à enrichir les connaissances des Canadiens et Canadiennes en ce qui concerne leur pays.

La gouverneure générale est la chef de l'Autorité héraldique du Canada, le service fédéral chargé de créer des armoiries, des drapeaux et des insignes. Le travail de l'Autorité héraldique du Canada est assuré par des officiers appelés hérauts d'armes.

Les membres du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada participeront au couronnement de Sa Majesté le roi Charles III à Londres. Ils auront pour montures d'anciens chevaux du Carrousel - George, Elizabeth, Sir John, Darby et Noble - qui ont tous été offerts à la famille royale.

Les Forces armées canadiennes enverront un contingent de marche pour le couronnement, soit : 16 membres de l'Armée canadienne, 11 de la Marine royale canadienne, 11 de l'Aviation royale canadienne, 6 du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada, et 1 du Collège militaire royal. Ces personnes ont été sélectionnées sur la base de leur mérite personnel et représentent le meilleur des membres en service aujourd'hui.

Rideau Hall sera ouvert aux visiteurs de 13 h à 17 h les 6 et 7 mai 2023.

