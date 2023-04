L'AACSB encourage les écoles de commerce à innover et à faire preuve d'un leadership audacieux avec une nouvelle proposition de valeur





L'exposé de principes et le guide « Pathways to Innovation » élèvent la valeur que les écoles de commerce apportent aux entreprises, aux apprenants à vie et à la société.

TAMPA, Floride, 24 avril 2023 /CNW/ - AACSB International (AACSB) a publié un exposé de principes et un guide sur l'innovation décrivant une nouvelle proposition de valeur pour les écoles de commerce. Le document incite les écoles à « mener avec d'audace » et à collaborer avec les entreprises dans les diverses disciplines tandis qu'elles préparent la prochaine génération de dirigeants mondiaux. Dans son rapport, l'AACSB souligne la valeur qu'apportent les écoles de commerce, et les nombreuses façons dont elles ont une incidence positive sur les universités, les entreprises, l'économie et la société.

L'exposé est le résultat d'une analyse approfondie des besoins des entreprises et des apprenants à vie, ainsi que des moteurs du marché ayant une incidence sur l'écosystème des études commerciales. Par le biais de six thèmes clés, les écoles de commerce sont appelées à :

Assurer un accès équitable à des études commerciales et à des réseaux d'affaires de haute qualité

Donner aux personnes qui résolvent les problèmes les moyens d'innover et de transformer le monde des affaires

Créer des programmes d'études et des qualifications qui s'inscrivent dans l'air du temps et qui répondent à la vitesse des affaires

Déployer des méthodes d'apprentissage et de prestation qui s'adaptent aux besoins des apprenants

Poursuivre la création de connaissances ayant un impact sur les entreprises et la société

Former des dirigeants à impact sociétal pour assurer un changement positif

« Les études commerciales et l'enseignement supérieur connaissent actuellement des transformations monumentales, et les écoles de commerce sont bien placées pour rehausser la valeur qu'elles offrent tout en répondant aux besoins en constante évolution du monde des affaires », a déclaré McRae C. Banks, président du conseil d'administration de l'AACSB et doyen de la Bryan School of Business and Economics de l'Université de Caroline du Nord à Greensboro. « Les écoles de commerce sont des incubateurs de nouvelles connaissances et elles fournissent aux étudiants les compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes dont ils ont besoin pour innover en affaires. »

Pour faciliter ce changement, l'AACSB a créé un cadre permettant d'aider les écoles à évaluer leurs compétences, leurs possibilités et leurs partenariats, et à découvrir comment elles peuvent être des chefs de file audacieux dans des domaines leur permettant de se distinguer encore plus sur les marchés qu'elles desservent.

« Notre monde a plus que jamais besoin de dirigeants agiles », a confié pour sa part Alex Triantis, vice-président et président élu du conseil d'administration de l'AACSB, président de l'AACSB Innovation Committee et doyen de la John Hopkins Carey Business School. « Alors que les écoles de commerce continuent d'innover pour répondre aux attentes des parties prenantes, il est important qu'elles partagent leurs connaissances et leurs idées tout en offrant un accès équitable à l'éducation aux apprenants à vie qui aspirent à devenir des dirigeants commerciaux et des entrepreneurs. »

Pour en savoir plus sur les façons dont les écoles de commerce peuvent mener avec audace, veuillez consulter Let's Lead Boldy: Elevating the Value of Business Schoolsle rapport d'AACSB et le télécharger, Pathways to Innovation: An Exploratory Guide for Business Schools.

À propos d'AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Avec des membres dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment l'AACSB et les écoles de commerce du monde entier sont des chefs de file audacieux dans le domaine des études commerciales à l'adresse aacsb.edu.

