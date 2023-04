Autonomie alimentaire et agriculture de proximité - Québec lance son deuxième appel de candidatures pour des projets d'abattage de poulets à la ferme et de préparation d'aliments contenant du lait cru





QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce le lancement d'un deuxième appel de candidatures pour les projets pilotes d'abattoir de poulets à la ferme et de préparation d'un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne. Les personnes intéressées ont jusqu'au 19 mai 2023 pour soumettre leur projet.

Le gouvernement est engagé afin de favoriser les initiatives visant à développer davantage l'agriculture de proximité et les circuits courts. Ces projets pilotes permettent aux entreprises agricoles d'exercer des activités de vente au détail directement à la ferme ou dans un kiosque au marché public.

Depuis le lancement de ces deux projets pilotes importants pour l'autonomie alimentaire, le Ministère a délivré sept autorisations pour le projet d'abattoir de poulets à la ferme et deux pour le projet de fabrication d'aliments contenant du lait cru. De ceux-ci, deux exploitants ont commencé leurs activités et les autres débuteront en 2023.

Citation :

« La diversité de modèles que l'on retrouve partout sur le territoire contribue à la richesse de l'agriculture au Québec. Les agriculteurs artisanaux ont un rôle important à jouer dans l'atteinte de nos objectifs en matière d'autonomie alimentaire. Les projets pilotes mis en place permettent la valorisation de produits distinctifs, au goût des consommateurs. Notre gouvernement est heureux de soutenir les efforts des producteurs qui choisissent la voie de l'innovation et du développement durable pour favoriser une agriculture de proximité. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Les exploitants autorisés à participer à un projet pour 2023 pourront commencer l'abattage des poulets à la ferme et la préparation des aliments cuits ayant comme ingrédient du lait cru à partir du 18 septembre 2023.

La mise en oeuvre de projets pilotes en vue de permettre des initiatives favorisant le développement durable et les circuits de proximité est rendue possible par l'adoption, en octobre 2021, du projet de loi modernisant la Loi sur les produits alimentaires.

Liens connexes :

Pour soumettre un projet ou pour obtenir plus de renseignements sur les conditions d'admissibilité :

Projet pilote : abattoirs de poulets à la ferme

Projet pilote : préparation d'un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

24 avril 2023 à 08:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :