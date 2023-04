Le système e-Corner de Hyundai Mobis avec mode crabe et braquage zéro devient le premier au monde à circuler sur les routes publiques





Stationnement parallèle, stationnement avant ou sortie d'une impasse avec quatre roues qui tournent jusqu'à 90° complètement ou séparément

Une solution clé pour la conduite autonome et les véhicules à usage spécial (PVB) qui a garanti la fiabilité grâce à une démonstration réussie sur les routes publiques

S'accordant parfaitement avec la tendance de la mobilité sur mesure, Hyundai Mobis renforce sa vision : devenir un fournisseur de plateforme de mobilité

SÉOUL, Corée du Sud, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Une voiture de démonstration dotée du système e-Corner, une technologie clé de Hyundai Mobis (KRX 012330), est apparue sur le réseau routier public. Le système a captivé les spectateurs en faisant la démonstration de ce que sera le mouvement de la mobilité future, comme le stationnement parallèle dans un espace restreint simplement en ajustant l'angle de roue et la sortie d'une impasse en faisant un virage à 180°.

Hyundai Mobis a dévoilé une vidéo de démonstration de son véhicule IONIQ 5 équipé du système e-Corner sur le terrain d'essai Hyundai Mobis, à Seosan, et sur les routes adjacentes, faisant la démonstration d'une variété de modes de conduite. Avec le succès d'une voiture de démonstration sur les routes du monde réel, le système améliore sa fiabilité. Jusqu'à présent, il était simplement question d'envisager une technologie future.

Le clip vidéo montre la voiture de démonstration dotée du système e-Corner sur le terrain d'essai et sur les routes publiques, avec une démonstration de la conduite en mode « crabe », qui permet aux quatre roues de tourner à 90 degrés pour effectuer un mouvement parallèle. Ce mode permet au conducteur de se garer en parallèle dans des espaces étroits. Le système inclut également un « braquage zéro », des roues avant pivotant à l'intérieur tandis que les roues arrière pivotent à l'extérieur pour effectuer un virage à 360 degrés au ralenti. Cette fonctionnalité permet au conducteur de changer facilement de direction dans un espace limité avec un minimum de mouvement.

La vidéo a également présenté la « conduite en diagonale ». Avec ce mode, il est possible de faire pivoter les quatre roues dans la même direction, à 45 degrés, ce qui permet d'éviter en douceur des obstacles ou d'autres véhicules sur la route. Le « demi-tour pivot » est également présenté dans la vidéo. Ce mode permet au conducteur de choisir n'importe quel point comme axe central afin de faire tourner le véhicule, comme lorsque l'on dessine un cercle à l'aide d'un compas.

Le système e-Corner développé par Hyundai Mobis est un module tout-en-un incluant le freinage par fil, le système de direction « Steer by Wire » (direction par câble), des amortisseurs et un système de moteur « In-wheel », intégré dans chaque roue. Le système est considéré comme la technologie de mobilité clé pour l'électrification et la conduite autonome. Cette technologie innovante n'a jamais été produite en série dans le monde.

Hyundai Mobis va un peu plus loin que ses concurrents mondiaux en développant un large éventail de composants essentiels en interne, non seulement pour la direction et le freinage, mais également pour la connectivité et l'électrification, tout en en assurant la convergence.

Cheon Jae-seung, directeur du FTCI (Future Technology Convergence Institute), chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Actuellement, nous nous attachons à perfectionner le système e-Corner afin de répondre aux demandes de mobilité future. Les différents types de solutions de mobilité personnalisées que nous obtiendrons pourront être appliquées à la conduite autonome et aux véhicules à usage spécial (PVB). Nous serons ainsi en mesure de consolider notre vision, à savoir : atteindre de nouveaux sommets en tant que fournisseur de plateformes de mobilité ».

