accesso® fait l'acquisition du fournisseur de technologies de stations de ski Paradocs





Le chef de file mondial en solutions technologiques renforce son engagement envers le ski et les sports de glisse, et ré-introduit la solution sous le nom accesso ParadoxSM

TWYFORD, Royaume-Uni, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le principal fournisseur mondial de solutions technologiques pour les attractions et les événements, accesso Technology Group (AIM: ACSO), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Paradocs Mountain Software ("Paradocs"), un fournisseur canadien de solutions logicielles spécifiques à l'industrie du ski. La solution de gestion de montagne tout-en-un de Paradocs - MtnOS - est désormais accesso Paradox, un ajout au portfolio technologique de accesso.

Paradocs a été fondé en 2001 pour aider les opérateurs de stations de ski à maximiser l'expérience à la montagne pour leurs visiteurs. La solution infonuagique tout-en-un de gestion de montagne, MtnOS - maintenant accesso Paradox -, est considérée comme l'un des systèmes de gestion de stations de ski parmi les plus puissants sur le marché. Actuellement utilisée pour optimiser à la fois les opérations et l'expérience client de 48 stations de ski canadiennes et 2 stations américaines, la solution flexible et intégrée permet aux stations de ski de toutes tailles de gérer l'ensemble de leurs opérations, y compris la billetterie, les cours de ski, la boutique, la location d'équipement, la restauration, l'administration et les ventes en ligne.

« Accesso est passionné de servir l'industrie du ski. L'intégration de l'expertise et de l'expérience de Paradocs dans notre offre est un pas en avant important pour répondre aux demandes uniques et évolutives du marché du ski en pleine expansion », a déclaré Steve Brown, CEO de accesso. « L'ajout de cette solution moderne et puissante à notre offre soutient l'engagement de longue date de Accesso d'être le fournisseur de premier choix des solutions de gestion dans l'industrie du ski. »

Cette acquisition démontre l'engagement de longue date de accesso envers le ski et les sports de glisse en proposant une gamme encore plus puissante, flexible et innovante d'options technologiques pour les opérateurs du monde entier afin d'améliorer l'expérience client.

« Nous sommes ravis de nous associer à Accesso - une compagnie qui partage le dévouement de Paradocs pour le ski et les sports de glisse avec une approche axée sur le client », a déclaré Nicolas Dubé, PDG et fondateur de Paradocs. « Toute l'équipe de Paradocs est enthousiaste à la perspective de jouer un rôle élargi dans l'avancement de notre industrie bien-aimée, et nous sommes emballés de joindre nos forces à celles de Accesso.»

« Nous admirons grandement l'approche de collaboration de l'équipe de Paradocs et leur développement d'une solution qui répond aux besoins uniques de l'industrie du ski », a déclaré Andrew Jacobs, Chef commercial de accesso. « Nous sommes ravis d'étendre la portée de Accesso Paradox dans l'industrie du ski et d'aider nos clients à maximiser le plein potentiel de la solution. »

Sous les termes de l'accord, l'équipe de 38 professionnels de la technologie du ski de Paradocs continuera à travailler sous la bannière de accesso. Le fondateur et PDG de Paradocs, Nicolas Dubé, restera disponible pour l'équipe de accesso à titre de consultant.

À propos de accesso Technology Group plc

accesso est le chef de file mondial de solutions technologiques brevetées et primées qui redéfinissent l'expérience des visiteurs, augmentent les revenus, rationalisent les opérations et soutiennent les décisions commerciales basées sur les données pour les opérateurs de loisirs et de divertissement. Actuellement au service de plus de 1 000 opérateurs dans 29 pays, accesso investit massivement dans la recherche et le développement pour fournir aux parcs d'attraction une technologie qui les habilite à offrir des expériences inoubliables aux visiteurs. Composée d'une équipe de vétérans de l'industrie des attractions, des lieux culturels et du ski, accesso travaille en partenariat avec ses clients pour augmenter l'engagement de leurs visiteurs et stimuler leurs revenus grâce à une technologie intuitive de billetterie, de points de vente, de gestion des files d'attente virtuelles, de distribution et de gestion intégrée de l'expérience client.

accesso est une entreprise cotée en bourse, inscrite sur AIM: un marché exploité par la Bourse de Londres. En savoir plus sur accesso.com ou suivre accesso sur Twitter , LinkedIn et Facebook .

À propos de Paradocs Mountain Software

Paradocs se concentre sur l'amélioration de l'expérience en montagne grâce à la technologie, en se spécialisant dans le développement de solutions logicielles de pointe pour l'industrie du ski. Leur équipe de passionnés de ski et d'experts en développement de logiciels offre une solution complète qui optimise les opérations, améliore l'expérience client et permet aux stations de ski de fournir le meilleur service de l'industrie. Avec plus de 20 ans d'expérience aux côtés des stations de ski, l'équipe de Paradocs comprend les défis uniques de l'industrie et a développé un système d'exploitation adapté qui intègre tous les départements, le commerce électronique et des solutions de partenaires pour une performance optimale.

24 avril 2023 à 08:00

