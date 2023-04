Lyle Schwartz rejoint Evercore au poste de directeur général et responsable de la division Equity Capital Markets étendue pour la région EMEA





Evercore (NYSE: EVR) annonce aujourd'hui l'arrivée de Lyle Schwartz, fin avril, au poste de directeur général et responsable de la division Equity Capital Markets étendue de la société pour la région EMEA. Depuis les bureaux de Londres, il travaillera en étroite collaboration avec Jim Renwick, qui prendra les fonctions de président de la division Equity Capital Markets pour la région EMEA. M. Schwartz travaillera également avec les principaux dirigeants en Europe et aux États-Unis afin de développer les capacités de la société dans le domaine des placements de capitaux privés en EMEA, aux côtés de ses activités actuelles de conseils dans le domaine des capitaux publics.

M. Schwartz possède plus de 20 années d'expérience sur les marchés des capitaux publics et privés et rejoint Evercore au terme d'une brillante carrière internationale chez Goldman Sachs, où il a plus récemment occupé les fonctions de responsable du groupe Solutions de capitaux alternatifs pour la région EMEA. Dans ces fonctions, il a dirigé les activités Equity Private Placement, SPAC et PIPE de la société en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Auparavant, M. Schwartz a occupé différents postes de direction à la tête de l'équipe Equity Capital Markets de Goldman Sachs, notamment ceux de directeur de la région Amérique latine, directeur des marchés de croissance et directeur du personnel aux États-Unis.

Matthew Lindsey-Clark, directeur général de la division European Advisory, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Lyle au sein de notre société, à la tête d'un domaine de croissance d'une importance stratégique majeure : notre activité Equity Capital Markets étendue dans la région EMEA. Notre capacité à offrir à nos clients une proposition de conseils intégrée aussi bien sur le marché des capitaux de croissance privés que sur celui des capitaux publics, appuyée par notre solide activité de conseils en dettes et capitaux privés, nous permettra d'élargir et d'approfondir nos possibilités sur l'ensemble du spectre des solutions touchant aux marchés des capitaux. »

M. Schwartz a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Evercore, une organisation dont je suis l'évolution, avec laquelle je collabore et que je respecte depuis une vingtaine d'années et dont j'ai toujours apprécié le professionnalisme, le dévouement vis-à-vis de ses clients et ses équipes de haut rang. Je suis impatient de faire progresser la plateforme Equity Capital Markets d'Evercore dans la région EMEA, tout en constituant à Londres une équipe dédiée aux placements de capitaux privés afin de conseiller et de financer les sociétés en croissance de premier plan de la région. »

M. Schwartz a obtenu un a B.B.A. auprès de la Schulich School of Business et un B.A. en sciences politiques auprès de la York University au Canada.

Evercore (NYSE: EVR) est une société internationale indépendante spécialisée dans les conseils en investissements. Nous nous donnons pour mission d'aider nos clients à atteindre des résultats supérieurs au moyen de conseils indépendants et novateurs sur des questions qui revêtent une importance stratégique pour les conseils d'administration, les équipes de direction et les actionnaires. Nous intervenons notamment dans le domaine des fusions et acquisitions, des conseils relatifs aux actionnaires stratégiques, des restructurations et de la structure de capital. Evercore aide également ses clients à lever des capitaux publics et privés, contribue à la recherche et à la vente de capitaux et à l'exécution des négociations sur représentation, tout en proposant des services de gestion de fortune et de placements à des investisseurs à valeur nette élevée et à des clients institutionnels. Fondée en 1995, la société est basée à New York et possède des bureaux dans les principaux centres financiers des Amériques, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site www.evercore.com.

24 avril 2023

