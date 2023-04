Greg Hicks, PDG de la Société Canadian Tire, nommé Détaillant canadien de l'année 2023 par le Conseil canadien du commerce de détail





TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer que Greg Hicks, président-directeur général de la Société Canadian Tire (SCT), a été nommé Détaillant canadien de l'année 2023 (en anglais).

Ce prix prestigieux est remis à un dirigeant du secteur du détail qui a connu des succès commerciaux retentissants et fait preuve d'une grande capacité d'innovation, d'un engagement communautaire remarquable et d'un leadership exceptionnel au sein de son entreprise, de l'industrie du détail et de la communauté dans son ensemble.

Sous la gouverne de M. Hicks, la Société Canadian Tire connaît des succès sans précédent, la société continuant à se distinguer comme l'une des marques les plus importantes au Canada. Les stratégies novatrices, la quête inlassable de l'excellence et l'engagement indéfectible de M. Hicks envers la satisfaction de la clientèle ont propulsé la SCT vers de nouveaux sommets, la Société enregistrant non seulement d'excellentes performances commerciales, mais se signalant aussi par sa position de leader sur le marché. Ces forces se reflètent d'ailleurs dans la manière dont M. Hicks met en oeuvre la stratégie Mieux connecté de la SCT, qui vise à faire évoluer l'entreprise d'un ensemble de plusieurs bannières, marques et canaux vers une seule entité intégrée. En renforçant les capacités omnicanal de la SCT et en s'appuyant sur les capacités numériques, l'importante empreinte immobilière et la position incomparable de la Société - qui lui permettent une compréhension remarquable du paysage de la consommation au Canada - M. Hicks s'assure que la SCT profite d'un avantage concurrentiel unique ainsi que d'une croissance à long terme et d'une création de valeur au bénéfice des parties prenantes.

« Greg Hicks a été rien de moins qu'un visionnaire dans l'industrie du détail, permettant à la Société Canadian Tire de connaître des succès remarquables sans jamais cesser de démontrer son engagement envers la communauté. Son approche novatrice, son dévouement à l'égard de la satisfaction de la clientèle et sa passion pour l'amélioration de l'expérience Canadian Tire de tous les Canadiens en font un lauréat tout désigné du prix du Détaillant canadien de l'année », a expliqué Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Greg Hicks a également contribué de façon notable au dynamisme de l'industrie du détail dans son ensemble, notamment en agissant à titre de membre, puis de président du conseil d'administration du CCCD, et en fournissant de précieux conseils, en particulier durant la pandémie, alors que l'industrie avait besoin de travailler de concert afin d'assurer la sécurité des employés et des consommateurs.

« Je suis honoré d'être nommé Détaillant canadien de l'année par le Conseil canadien du commerce de détail. Il s'agit d'une reconnaissance qui rend parfaitement compte de l'ambition collective de la grande équipe de la SCT, a déclaré Greg Hicks, président-directeur général de Canadian Tire. Avec l'appui des dizaines de milliers de membres de notre équipe, des Marchands associés Canadian Tire et de nos nombreux partenaires de partout au Canada et de l'étranger, nous continuons à rendre la vie au Canada meilleure pour toutes les parties prenantes. »

Greg Hicks et la SCT intègrent le groupe sélect des lauréats du prix du Détaillant canadien de l'année, qui comprend les grandes entreprises suivantes : Tigre Géant, Home Depot Canada, London Drugs Limited, Groupe Dynamite, Meubles Léon, Harry Rosen, Aritzia, Indigo, Bureau en Gros, Costco Wholesale Canada, La Senza et Best Buy Canada.

Le prix du Détaillant canadien de l'année sera remis à M. Hicks au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) du CCCD, qui se déroulera le 30 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto de 16 h 30 à 20 h 30 HAE. Pour acheter des billets afin d'assister au gala, rendez-vous à https://retailawards.ca/register-now (en anglais).

Le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail clôturera le premier jour du plus important événement de l'industrie du détail au Canada, L'événement STORE 23, les 30 et 31 mai 2023 au Centre des congrès de Toronto. L'événement STORE 23 accueillera plus de 75 conférenciers et réunira plus de 2 000 dirigeants du secteur du détail de partout en Amérique du Nord et de l'étranger.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) ou la « Société » est une famille d'entreprises qui comprend un secteur Détail, une division des Services Financiers et la fiducie de placement immobilier CT REIT. À la tête de nos activités de détail se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses divisions Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage. PartSource et Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le secteur Détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller ; Pro Hockey Life, le plus grand détaillant spécialisé dans les articles de hockey au monde ; et SportChek (SportChek, Hockey Experts, Sports Experts, National Sports, Intersport et Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la vie active. Les quelque 1 700 magasins de détail et postes d'essence sont soutenus par la division des Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de la Société dans l'ensemble du Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que par les marchands, les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à l'échelle locale. Par ailleurs, la Société Canadian Tire détient et exploite la marque Helly Hansen, un chef de file dans le domaine des vêtements techniques de plein air, dont le siège social est situé à Oslo, en Norvège. Pour en savoir plus, rendez-vous à Corp.CanadianTire.ca .

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 85 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 462 G$ en 2022. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail au pays. Le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie et représente les petites moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. www.commercedetail.org

