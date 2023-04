KPMG au Canada et MindBridge, un chef de file mondial de l'innovation, mettent l'intelligence artificielle responsable au service de l'audit partout dans le monde





La collaboration de longue date entre deux grandes entreprises canadiennes marque une avancée significative dans l'avenir de l'audit en exploitant la puissance de l'IA pour améliorer l'évaluation des risques et la qualité des audits

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - KPMG au Canada et MindBridge ont annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance stratégique qui vise à intégrer l'intelligence artificielle (IA) responsable dans l'ensemble du réseau de KPMG ainsi qu'aux audits numériques partout dans le monde. En s'appuyant sur les années de collaboration entre les deux organisations canadiennes, la plateforme d'audit intelligent de KPMG, KPMG Clara, utilisera dorénavant la technologie de MindBridge pour tirer parti de la puissance de l'IA dans les audits, ce qui permettra de mieux cerner les opérations imprévues ou présentant un risque élevé, d'améliorer la qualité des audits et d'inspirer la confiance du public.

« KPMG au Canada et MindBridge travaillent avec rigueur en coulisse depuis de nombreuses années pour réinventer l'expérience en audit, affirme Kristy Carscallen, associée directrice canadienne, Audit et certification chez KPMG au Canada. Notre objectif est d'offrir une qualité d'audit supérieure, de mieux comprendre les entreprises et d'accroître la capacité de l'auditeur à analyser les risques. En exploitant de façon responsable le pouvoir de l'IA, nous sommes en mesure de transformer l'audit pour mieux répondre aux besoins croissants des entreprises, des investisseurs et des professionnels de l'audit du Canada. Nous sommes heureux d'appuyer et d'accentuer ces efforts sur la scène mondiale. »

Compte tenu de l'intérêt croissant pour l'IA et du débat récent sur l'utilisation de cette technologie, les deux organisations canadiennes croient qu'une collaboration précoce et s'échelonnant sur plusieurs années est un exemple de la façon de concevoir, d'établir et d'appliquer des utilisations de la puissante capacité de l'IA de manière sécuritaire et responsable. Les deux organisations se sont présentées à la table avec l'objectif commun de réinventer l'expérience en audit. Elles ont tiré parti de l'IA pour accroître la qualité et la transparence de l'audit tout en gérant soigneusement les risques connexes par la mise en place de mesures de protection nécessaires. La nouvelle alliance mondiale intégrera l'IA à tous les audits, de façon uniforme et dans l'ensemble du réseau mondial de KPMG.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre alliance avec KPMG, l'une des entreprises les plus respectées au monde, tous secteurs confondus, a déclaré Leyton Perris, chef de la direction et président de MindBridge. Le déploiement de notre technologie par l'entremise de KPMG Clara auprès de dizaines de milliers de clients des services d'audit est un considérable pas en avant dans notre mission d'amélioration de la fiabilité des données financières. En unissant nos forces à celles d'une organisation d'envergure, chevronnée et influente comme KPMG, nous pourrons saisir les occasions qui se présenteront et créer une valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. »

« Mettre l'innovation transformatrice sur le marché de manière responsable prend du temps. On doit s'assurer qu'elle respecte les normes les plus élevées en matière d'éthique, de qualité et de sécurité, en particulier dans le domaine de l'audit et de la certification, déclare Mme Carscallen. Notre engagement à l'égard d'audits de qualité démontre que nous ne nous contenterons pas de produits tout faits et prêts à l'emploi. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec MindBridge, en investissant le temps et les ressources nécessaires pour bien faire les choses, à chaque étape. »

Une approche canadienne à la transformation de l'expérience en audit

La nouvelle alliance transformatrice avec les organisations mondiales de KPMG est un exemple de réussite purement canadienne marquée par un partenariat précoce et une collaboration étroite entre une grande entreprise chef de file et une entreprise de technologie émergente.

La plateforme d'audit intelligent de KPMG, KPMG Clara, est une plateforme évolutive infonuagique qui propose des audits numériques axés sur les risques et les données, lesquels sont uniformes à l'échelle mondiale dans l'ensemble des cabinets de KPMG. L'intégration de la technologie avancée d'analyse statistique, d'apprentissage automatique et d'analyse fondée sur des règles de MindBridge à KPMG Clara dote les audits numériques de KPMG de la capacité d'analyser les transactions de façon encore plus détaillée, ce qui contribue à accroître la transparence, la visibilité et la justification. Plutôt que de s'appuyer sur un échantillon de données, l'analyse transparente et explicable fondée sur l'IA permettra aux auditeurs d'évaluer toutes les données du grand livre général et du grand livre auxiliaire d'un client et de déterminer les transactions à risque élevé pour une analyse plus poussée qui permet les remises en question.

« Grâce à cette alliance, les auditeurs de KPMG tireront profit de l'utilisation des outils de renseignements d'audit intégrant l'intelligence artificielle de MindBridge, de l'analytique visuelle et des ressources approfondies nécessaires pour renforcer l'analyse et l'évaluation des risques, explique Larry Bradley, leader mondial des audits chez KPMG. Cela signifie que nos auditeurs consacreront moins de temps à l'examen des données de routine et qu'ils mettront plutôt l'accent sur les éléments de risque pertinents. Grâce à cette nouvelle optique, nos auditeurs pourront obtenir de nouveaux renseignements sur les activités des clients, ce qui favorise une meilleure analyse, de meilleures conversations et une qualité accrue. »

De plus, le recours à des capacités d'IA rend possible l'audit en continu, ce qui pourrait révolutionner complètement les audits, notamment en permettant aux auditeurs d'analyser les transactions en temps réel et de cerner les problèmes dès qu'ils surviennent, réduisant ainsi le risque que des anomalies importantes surviennent.

Avec la mise en oeuvre de la technologie MindBridge, KPMG renforce son engagement de longue date à former et à perfectionner la prochaine génération d'auditeurs en matière d'innovation, d'analyse des données et de technologie de l'IA, une tradition qui a commencé en 2018 avec le lancement de l'Académie numérique de KPMG, un programme unique en son genre au Canada et une première dans le secteur. La nouvelle alliance démontre également l'engagement de KPMG à investir dans des technologies de pointe afin de transformer l'expérience en audit pour ses clients et ses employés.

« Cette alliance mondiale marque une étape importante dans l'évolution de l'audit et de la certification à l'échelle mondiale, les transformant en profondeur et ouvrant la voie à des niveaux encore plus élevés de qualité en matière d'audit, à une meilleure compréhension des organisations, ainsi qu'à de nouvelles compétences et à de nouveaux cheminements de carrière pour les professionnels de la comptabilité, ajoute Mme Carscallen. Je suis particulièrement fière que l'avenir de l'audit et de la certification soit façonné au Canada. »

Pour en savoir plus KPMG Canada et Mindbridge, lisez L'innovation en audit - KPMG au Canada et visitez le site MindBridge.AI.

Un mot sur KPMG au Canada

KPMG s.r. l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr.

À propos de MindBridge AI

MindBridge est un chef de file mondial en matière de détection des anomalies et de découverte des risques financiers qui aide les professionnels de la finance à avoir accès à de meilleures façons de travailler en repérant et en analysant les risques dans de vastes ensembles de données financières.

MindBridge est reconnue par le Forum économique mondial comme un pionnier de la technologie, et par Forbes comme l'une des 50 meilleures entreprises d'intelligence artificielle à surveiller pour sa contribution à la transformation de la capacité des professionnels de la comptabilité et des finances à analyser les données. La technologie de MindBridge a été accréditée par Holistic AI, un chef de file mondial en matière de pratiques exemplaires et de normes pour les systèmes d'IA, afin d'assurer un rendement sécuritaire, légal et éthique.

Fondée en 2015 à Ottawa, MindBridge est une plateforme sécurisée certifiée ISO27001:2013, ISO27017:2015 et ISO27018:2019, et elle a obtenu les attestations SOC 2MD de type 2 et SOC 3MD. MindBridge offre ses services à des cabinets d'audit et de consultation, au gouvernement et à une grande variété d'entreprises dans de multiples secteurs partout dans le monde, mettant à leur disposition des innovations qui permettent une transformation numérique stratégique et sécuritaire.

