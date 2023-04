/R E P R I S E -- Convocation - Annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires pour la région de la Côte-Nord/





BAIE-COMEAU, QC, le 21 avril 2023 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le député de René-Lévesque et adjoint gouvernemental à la ministre des Transports et de la Mobilité durable (volet transport aérien), M. Yves Montigny, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à une annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires dans la région de la Côte-Nord. Cette annonce se fera au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 24 avril 2023



HEURE : 14 h



LIEU : Baie-Comeau





* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.



La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

24 avril 2023 à 06:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :