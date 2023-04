La société MD Logistics du groupe Nippon Express ouvre le « Garner 2000 Pharmaceutical Logistics Center » en Caroline du Nord, aux États-Unis.





TOKYO, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- MD Logistics, LLC (ci-après « MD »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a tenu une cérémonie d'ouverture le 23 mars à l'occasion de l'inauguration du Garner 2000 Pharmaceutical Logistics Center (centre de logistique pharmaceutique Garner 2000), un entrepôt pharmaceutique dédié établi à Garner, dans l'État de Caroline du Nord, aux États-Unis, en janvier de cette année.

La Caroline du Nord est une plaque tournante clé pour l'industrie pharmaceutique aux États-Unis, comptant de nombreux grands fabricants de produits pharmaceutiques et des entreprises de sciences de la vie qui ont pris de l'expansion dans l'État. La Caroline du Nord abrite également de nombreux instituts de recherche et universités qui ont accumulé d'importantes connaissances et technologies médicales.

Le groupe Nippon Express a positionné l'industrie pharmaceutique au rang des secteurs clés dans son « Nippon Express Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth » (plan d'affaire 2023 du groupe Nippon Express : Croissance dynamique), et poursuit le développement mondial d'une plateforme de logistique pharmaceutique sûre et sécurisée pour répondre aux besoins logistiques pharmaceutiques de plus en plus sophistiqués et diversifiés.

MD possède quatre entrepôts en Indiana et un au Nevada, et a installé son sixième entrepôt américain en Caroline du Nord, où les besoins en logistique pharmaceutique sont élevés et devraient croître davantage.

Le groupe Nippon Express continuera à soutenir les clients de l'industrie pharmaceutique à l'échelle mondiale en créant une plateforme logistique pharmaceutique mondiale fiable et sécurisée dans le but de contribuer à la santé des populations du monde entier.

Aperçu du nouvel entrepôt

- Nom : Garner 2000 Pharmaceutical Logistics Center

- Adresse : 2000 Garner Business Park Drive, Garner, NC 27529, États-Unis

- Surface au sol totale : - 22 297 m2 (240 000 pi2)

- Plages de température prises en charge : 2-8 C / 15-25 C (deux plages de température)

- Principales caractéristiques : Climatisation complète, stockage réfrigéré, mise en quarantaine conforme des produits pharmaceutiques, caméras de surveillance, contrôle d'accès, système de production d'électricité interne

- Début des opérations : 3 janvier 2023

Extérieur de l'entrepôt :

Intérieur de l'entrepôt :

