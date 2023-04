Go Nagai, créateur original de Goldorak (Grendizer), Jeeg Robot et Mazinger Z, va réaliser un film en prises de vues réelles sur « Getter Robo »





TOKYO, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Getter Robo (le manga original de Go Nagai et Ken Ishikawa) sortira en film pour célébrer son 50e anniversaire en 2025.

Nous produisons actuellement une bande-annonce de présentation !

BIGONE Inc. a annoncé la production d'un film Getter Robo en prises de vues réelles, basé sur la série manga originale de Go Nagai et Ken Ishikawa.

Cette série a été la première de son genre, un chef-d'oeuvre du manga et de l'anime japonais, mettant en scène trois véhicules qui se rassemblent pour former un robot géant.

Site officiel du film « Getter Robo » : https://getterrobo.jp/en.html

Le tout premier robot géant à se transformer et à fusionner apparaît pour la première fois dans un film en prises de vues réelles !

Getter Robo est une histoire de robots géants écrite par Go Nagai et Ken Ishikawa entre 1974 et 1975.

Elle a été diffusée sous forme de manga dans le Weekly Shonen Sunday et également sous forme de série télévisée sur Fuji Television.

Fleuron des histoires de robots géants japonais, Getter Robo est réputé pour être à l'origine du concept de « combinaison des forces » dans ce genre d'histoire.

Alors que la série télévisée a opté pour un scénario simple où le bien l'emporte sur le mal pour plaire aux plus jeunes, la série manga originale de Ken Ishikawa avait un ton plus violent et plus dur, apprécié par les fans inconditionnels. Ce chef-d'oeuvre, qui a séduit de nombreux fans d'anime et de manga pendant de nombreuses années, fêtera son 50e anniversaire en 2025.

Afin de collecter des fonds pour la production d'une bande-annonce de présentation, axée sur le développement de techniques avancées d'effets visuels, la société mène une campagne de financement participatif sur Kickstarter jusqu'au 1er mai 2023.

Campagne de financement pour la bande-annonce de présentation

La sortie du film est prévue pour 2025, en l'honneur du 50e anniversaire de Getter Robo.

La réalisation de l'aspect unique du manga original nécessitera de nombreux effets visuels techniquement difficiles. Pour développer et tester ces effets correctement, nous souhaitons produire un court métrage de présentation en collaboration avec notre équipe d'artistes talentueux dans le pays et à l'étranger.

Nous lançons une campagne de financement participatif et demandons humblement à tous les fans de manga et de Getter Robo de nous aider à porter cette série extraordinaire sur grand écran !

24 avril 2023 à 05:00

